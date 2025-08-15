Orte der Erholung an heißen Tagen: Sechs Tipps für Neuburg an der Donau

Die Hitze ist kein Wetter, sie ist ein Zustand. Sie macht aus Menschen Schattenwesen, die sich in die Ritzen der Stadt zurückziehen. Oder sich einen Fluchtpunkt suchen. In Neuburg hat jeder seinen ganz speziellen Ort, den er aufsucht, um vor der Sonne Linderung zu finden. Lauschige Plätzchen, mitunter auch Geheimtipps. Die Redaktion hat einige davon herausgesucht und stellt sie hier vor - Anspruch auf Vollständigkeit erheben wir nicht.

Eine schattige Bank am Nachtbergweg

Direkt an der Donau profitiert dieser Fußgängerweg im Schatten der Altstadt von seiner Nordlage. Die Sonne hat hier kaum eine Chance Steine und Asphalt aufzuheizen. Die hohen Bäume und natürlich der Fluss spenden Feuchtigkeit. Eine Pause auf einer der Bänke ist also eine gute Wahl - sogar tagsüber. Wer lange genug sitzen bleibt, sieht ein paar mutige Schwimmer in der Donau oder die Paddler des Donau-Ruder-Clubs.

Ein kühler Platz für eine Pause: eine Bank am Nachtbergweg direkt an der Donau. Diese zwei Radfahrer aus Kiel haben sie schnell entdeckt. Foto: Barbara Wild

Ein abendlicher Spaziergang Richtung Burgwaldberg

Wer nach seiner Pause am Nachtbergweg ein paar Schritte gehen möchten, ohne direkt heiß zulaufen, kann direkt von hier aus Richtung Brandlbad laufen. Immer rechts halten, dann kann man sonnige Abschnitte meiden und bis zum Saliter laufen. Von dort aus geht es weiter schattig entlang der Donau und schließlich über die Alte Burg und den Burgwaldhof wieder bergauf. Als Belohnung wartet die herrliche Allee Richtung Donauwörther Straße. Die ist übrigens bei jedem Wetter ein lohnenswertes Ziel. Gerade aber bei Hitze ein einfach erholsamer Ort.

Ausreichend Schatten für einen abendlichen Spaziergang an heißen Tagen: die Allee am Burgwaldberg. Foto: Barbara Wild

Sportlich: Ein paar Bahnen im Freibad „Am Brandl“ in den frühen Morgenstunden

Wer nicht auf Bewegung und sportliche Einheiten während der Hitzetage verzichten will, kann natürlich aufs Rennrad steigen und den Fahrwind genießen. Oder sich bereits um 7 Uhr ins Sportbecken des Brandl-Bades stürzen. Im August öffnet das Freibad dienstags und freitags bereits in den frühen Morgenstunden. Die Kühle der Nacht ist noch zu spüren - und manchmal sogar sichtbar. Wenn der Dampf über dem Becken schwebt, weil das Wasser wärmer ist als die Außentemperatur.

Ein guter Ort für eine Sporteinheit im Kühlen: morgens um 7 Uhr im Brandlbad in Neuburg. Foto: Barbara Wild

Ein erfrischendes Bad oder eine Tour mit dem SUP-Board in der Donau

Mutige Menschen steigen an heißen Tagen gerne in die Donau. Das fließende Gewässer ist einfach herrlich kühl und heizt sich im Gegensatz zu den Seen nicht so stark auf. Doch nur wer wirklich gut schwimmen kann, die Strömung im Blick hat und weiß, wo er sicher wieder aussteigen kann, sollte hier überhaupt einsteigen. Bestenfalls geht man nicht alleine und mit einer Schwimmhilfe wie einer Luftmatratze oder einer Schwimmnudel ins Wasser. Wer die Donau nur mal antesten will, kann das am Donaustrand direkt an der Ringmeierbucht. Bestens geeignet ist die Donau auch für eine Tour mit dem Stand-Up-Paddelboard.

Schwimmer nutzen die Donau in Neuburg für eine Erfrischung an heißen Tagen. Foto: Barbara Wild

Ein kühles Bier in Neuburgs authentischstem Biergarten

Neuburgs authentischster Biergarten ist zweifellos der Saliter, unweit der Donau und der Alten Burg gelegen. Der ideale Fluchtpunkt an heißen Tagen, durchgehend mit Schattenplätzen unter Kastanien ausgestattet, alle Richtung Norden gelegen und von einer ganz besonderen Magie getragen. Bei Radler, Goaß, Wurstsalat oder einem Schmalzbrot kann man perfekt die Seele Foto: Reinhard Köchl

Saliter-Wirt Werner Rein hat schon Mal eine kühles BIer bereitgestellt. Foto: Reinhard Köchl

Ein idyllischer Ort, um seine Gedanken schweifen zu lassen

Einer der schönsten Orte zum Flanieren, Ausruhen und die Gedanken schweifen lassen, nicht nur im Sommer, ist die Obere Schanz. Ein idealer Platz, um einfach loszulassen. Auf idyllischen Wegen, die vom Krankenhaus im Süden bis zum Donauwörther Berg im Norden reichen, lohnt es sich, entweder mit dem Fahrrad zu fahren oder zu schlendern. Dabei begegnet man auf halber Strecke dem 1907 errichteten Scheigele-Pavillon, den der Verschönerungsverein 2003 aufwändig restaurierte, sowie dem imposanten Ottheinrich-Turm.

Auch mit dem Fahrrad ein lohnenswertes Ziel: die baumgesäumte Obere Schanz Foto: Reinhard Köchl