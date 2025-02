Wohin am Valentinstag in Neuburg? Sechs Tipps unserer Redaktion

Am 14. Februar kommt er wieder: der Valentinstag. Bereits im Mittelalter wurde der Tag der Liebe gefeiert. Bis heute ist er fest im Kalender verankert. Für Pärchen und solche, die es werden wollen, bietet der Freitag beste Gelegenheit, einen schönen Abend in trauter Zweisamkeit zu verbringen.

1 Liebesfilme im Kino: Das läuft am Valentinstag in Neuburg

Freunde von Liebesdramen sind am Valentinstag gut im Neuburger Kinopalast aufgehoben. Blumenhandwerk Diana Fink aus Neuburg sorgt dort für eine romantische Kulisse. Mit Matthias Schwark ist zudem ein professioneller Fotograf für Pärchenfotos vor Ort. Außerdem gibt es einen Cocktailempfang.

Die Filme des Abends:

„Wunderschöner“ erscheint erst einen Tag vor Valentinstag in den Kinos und ist die Fortsetzung von Karoline Herfurths Drama „Wunderschön – im Kinopalast am Valentinstag um 19.30 Uhr

„Bridget Jones Verrückt nach ihm“ erscheint eigentlich erst Ende Februar, am Valentinstag gibt es aber die Vorabpremiere – im Kinopalast am Valentinstag um 20 Uhr

„Babygirl“ ist ein Erotikdrama der niederländischen Regisseurin Halina Reijn und erschien bereits 2024 – im Neuburger Filmpalast am Valentinstag um 20.20 Uhr

2 Gottesdienst mit Paar-Segnung in den Neuburger Kirchen

Zum Ökumenischen Gottesdienst am Valentinstag laden die evangelischen und katholischen Gemeinden Neuburgs ein. Alle Paare, egal ob verlobt, verheiratet, verliebt oder verbandelt, können sich in der Stadtpfarrkirche Heilig Geist am Spitalplatz segnen lassen. Beginn des Gottesdienstes ist um 20 Uhr.

3 Romantisches Dinner: Das bieten die Neuburger Restaurants

Der Klassiker unter den Valentins-Dates: das romantische Dinner zu zweit. In Neuburg gibt es gleich mehrere Adressen, die mit einem besonderen Valentins-Menü aufwarten:

4-Gänge-Candlelight-Menü im Gasthaus Neuwirt: Für 49 Euro pro Person gibt es gratinierten Ziegenkäse, eine Karotten-Kokos-Ingwer-Suppe, Schweinefilet Sous Vide gegart (Veggie-Variante: gebratener Chicoree) und Lasagne von zweierlei Mousse – Reservierungen nimmt der Neuwirt online oder unter der Telefonnummer 08431/2078 an

Das Hotel zum Klosterbräu in Neuburg-Bergen wartet wahlweise mit einem 3-, 4- oder 5-Gang-Menü auf – für 78 Euro, 94 Euro, beziehungsweiese 109 Euro pro Person. Zum Hauptgang gibt es Verschiedenes vom Hohenloher Milchkalb beziehungsweise Rote-Beete-Risotto als vegetarische Alternative. Das gesamte Menü ist auf der Internetseite des Klosterbräu einsehbar. Reservieren kann man ebenfalls online sowie unter der Telefonnummer 08431/67750

Die Lorenz-Tagesbar bietet ab 18.30 Uhr fünf Gänge für 59 Euro pro Person, darunter unter anderem Rinderfilespitzen Stroganoff sowie Hummerravioli – Reservierung per Telefon unter der Nummer 08431/4322816

Im Restaurant aussicht in der Altstadt gibt es vier Gänge für 79 Euro pro Person. Als Hauptgang gibt es Dry aged prime Rob und Riesengarnele beziehungsweise Zucchini und Sellerie im Blätterteig als Veggie-Alternative – Reservierungen telefonisch unter 08431 431220 sowie per Mail unter willkommen@die-aussicht.de

4 Mondscheinspaziergang an der Donau

Bei wolkenfreiem Himmel bietet der Valentinstag besondere Gelegenheit für einen Mondscheinspaziergang – entweder durch die Altstadt oder entlang der Donau. Gerade in Kombination mit einem romantischen Dinner rundet ein Spaziergang unter den Sternen den Abend ab.

5 Cocktailabend im Huba

Für die Freunde alkoholischer Mischgetränke sperrt das Huba seine Pforten auf. Egal ob Pärchen oder Singles – in der Cocktail Happy Hour von 22 bis 23 Uhr sind alle willkommen, auch „Valentin Hater“, wie das Huba betont. Tischreservierungen nimmt das Huba online entgegen.

6 Date im Neuburger Stadttheater

Kultur- und Theaterfreunde können am Valentinstag gemeinsam das Stadttheater besuchen. Aufgeführt wird „Der Graf von Monte Christo“ nach dem Roman von Alexandre Dumas. Karten von 7 bis 32 Euro gibt es im Vorverkauf an der Neuburger Tourist-Information sowie im Bücherturm.