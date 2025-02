Sechsjährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ein sechsjähriges Mädchen ist am Freitag gegen 13.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Jurastraße in Emskeim leicht verletzt worden. Die Schülerin befand sich zunächst als Fahrgast im Schulbus und wollte nach dem Ausstieg die Jurastraße im Emskeim überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr eine 61-jährige Frau aus Rennertshofen mit ihrem Pkw die Jurastraße in Fahrtrichtung Ammerfeld, als plötzlich die Schülerin hinter dem Schulbus hervortrat und über die Fahrbahn rannte.

Ermittlungsverfahren gegen Unfallverursacherin aus Rennertshofen eingeleitet

Die Schülerin wurde von dem Fahrzeug frontal erfasst und dabei leicht verletzt. Aufgrund der nur leichten Verletzungen wurde die Schülerin von den Eltern in das Klinikum Neuburg gebracht und in der Notaufnahme behandelt. Von dort aus erfolgte die Verständigung der Polizei. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)