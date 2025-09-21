Sechsjähriger stürzt aus Fenster und verletzt sich schwer

Ein sechsjähriger Junge ist am Samstag um 19.10 Uhr in Ingolstadt-Mailing aus dem Fenster eines Zimmers im ersten Obergeschoss gestürzt. Die Fallhöhe betrug knapp vier Meter, teilt die Polizei mit. Vermutlich lehnte sich der Junge beim Spielen im Zimmer an ein Fliegengitter des geöffneten Fensters, das dem Druck nicht standhalten konnte. Der Junge wurde schwerverletzt mittels eines Rettungshubschraubers in ein Klinikum eingeliefert. (AZ)

