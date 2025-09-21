Icon Menü
Sechsjähriger Junge stürzt vier Meter aus Fenster in Ingolstadt und verletzt sich schwer

Ingolstadt

Sechsjähriger stürzt aus Fenster und verletzt sich schwer

In Ingolstadt ist ein sechsjähriger Junge vier Meter in die Tiefe gestürzt. Ein Rettungshubschrauber transportierte den Schwerverletzten ab.
    In Ingolstadt wurde ein Sechsjähriger schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. (Symbolbild)
    In Ingolstadt wurde ein Sechsjähriger schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa/dpa-tmn

    Ein sechsjähriger Junge ist am Samstag um 19.10 Uhr in Ingolstadt-Mailing aus dem Fenster eines Zimmers im ersten Obergeschoss gestürzt. Die Fallhöhe betrug knapp vier Meter, teilt die Polizei mit. Vermutlich lehnte sich der Junge beim Spielen im Zimmer an ein Fliegengitter des geöffneten Fensters, das dem Druck nicht standhalten konnte. Der Junge wurde schwerverletzt mittels eines Rettungshubschraubers in ein Klinikum eingeliefert. (AZ)

