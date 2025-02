Mädchen wird bei Verkehrsunfall in Karlshuld verletzt

Ein sechsjähriges Mädchen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Karlshulder Hauptstraße verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, parkte gegen 19.10 Uhr ihr 43-jähriger Vater sein Auto entgegen der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand. Anschließend wollte er seiner Tochter beim Aussteigen helfen, die zum Unfallzeitpunkt auf der hinteren rechten Fahrzeugseite saß.

Sechsjähriges Mädchen wird mit dem Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht

Als die Tochter die Fahrzeugtüre öffnete, fuhr ein 38-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen an dem Wagen vorbei und streifte die Tür, die daraufhin zugeschlagen wurde und die Sechsjährige am Kopf traf. Das Mädchen zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht, darüber hinaus wurde niemand verletzt. Bei dem Unfall entstand laut Schätzungen der Polizei ein Schaden von rund 2500 Euro. (AZ)