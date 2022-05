Sehehsand

Maiandacht im Kahlhof: Eine Geschichte, Gebete und Lieder für den Frieden

Plus Der Katholische Frauenbund hat gemeinsam mit Bibelerzählerin Agens Dachs vor der Sehensander Kahholfkapelle eine Maiandacht gefeiert - mit besonderer Botschaft.

Von Andrea Hammerl

Eine berührende Maiandacht gestalteten die Damen des Katholischen Frauenbundes gemeinsam mit Bibelerzählerin Agnes Dachs. Die hatte ihren Schäferwagen vis-a-vis der Kahlhofkapelle geparkt und erwartete dort die Wallfahrerinnen, die in Feldkirchen gestartet waren – ausnahmsweise in zwei Gruppen, da es Missverständnisse um die Anfangszeit gegeben hatte. „Egal, ob in ein oder zwei Gruppen, wir sind hier“, begrüßte Vorsitzende Rosa-Maria Böhm die rund 60 Frauen.

