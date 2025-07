40 Jahre Neue Kirche St. Stephanus in Sehensand: Ein Dorf feiert seinen Mittelpunkt

Die Kirchengemeinde in Sehensand feiert am Samstag, 12. Juli, mit einem Gottesdienst ein besonderes Jubiläum. Denn es sind nun schon 40 Jahre vergangen, seitdem die neue Kirche St. Stephanus am 14. Juli 1985 durch Diözesanbischof Dr. Josef Stimpfle feierlich geweiht wurde. Dies war das Ende einer langen Wartezeit auf einen neuen Kirchenraum, die bereits im Jahr 1971 begann, als der damalige Oberbaurat Müller vom bischöflichen Bauamt in Augsburg im September nach Sehensand kam, um den Zustand der alten Stephanuskirche aufzunehmen.

Schwierige Verhandlungen für die neue Kirche St. Stephanus in Sehensand

Die alte Kirche, eine sogenannte Chorturmkirche, ein Kirchentypus, der in der Region nicht unüblich ist, stammte in Teilen noch aus dem 14. Jahrhundert. Diese Kirche war nun für die in der Nachkriegszeit stark wachsende Gemeinde in Sehensand zu klein geworden. Wuchs das Dorf seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur Weihe der neuen Kirche doch von 18 auf 95 Anwesen an. Zuerst durch den Zuzug von Heimatvertriebenen und Flüchtlingen, dann aber auch durch andere Zuziehende, die sich in dem schönen Dorf am Rande der Stadt Neuburg niederließen. So kam es dann, dass man sich nach schwierigen Verhandlungen mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und dem Diözesanbauamt dazu entschloss, eine neue Kirche zu bauen unter Beibehaltung des alten Turmes – was damals noch den Abriss des alten Kirchengebäudes einschloss.

Unter diesen Gegebenheiten wurde dann der Architekt Ludwig Spänle aus München mit der Planung der neuen Kirche beauftragt. Diese ersten Entwürfe fanden zwar nicht die Zustimmung der damaligen Kirchenverwaltung von Sehensand, da der dörfliche Charakter in den Planungen keine große Rolle spielte, wurden aber dann trotzdem 1973 beim damaligen Landratsamt Neuburg eingereicht. Einer Genehmigung des Neubaus stand dann bald darauf das am 1. Oktober 1973 eingeführte Bayerische Denkmalschutzgesetz im Wege, da hierauf das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege den Abbruch der alten Kirche ablehnte und nur die Renovierung und weitere Nutzung der alten Kirche empfahl. So wurde der Bauantrag zurückgezogen und die Kirchengemeinde, vor allem die Kirchenverwaltung in Sehensand, musste über mühsame jahrelange Verhandlungen mit allen Beteiligten für die neue Kirche kämpfen, bis dann im Oktober 1982 die Baugenehmigung erteilt wurde und dann am 20. September 1983 durch Pfarrer Alois Ott der erste Spatenstich für die neue Kirche erfolgte.

Neue Kirche kostete 2,5 Millionen Mark

In der Zeit bis zur Einweihung der neuen Kirche halfen die Sehensander zusammen, um mit vielen Helferstunden das Bauprojekt voranzutreiben. Diese gemeinsame Kraftanstrengung gelang vor allem durch das Engagement des damaligen Kirchenpflegers Paul Pettmessers, der sich bereits bei den Planungen durch sein Einstehen für die Belange der Dorfgemeinschaft verdient gemacht hatte und mit seinem Bauunternehmen die Maurer- und Putzarbeiten für die Kirche übernahm. Die Baukosten beliefen sich damals auf 2,5 Millionen D-Mark, von denen knapp zwei Millionen durch die Diözese übernommen wurde und der Rest durch Spenden und Zuschüsse aufgebracht wurde. Eine unglaublich große Summe, bedenkt man, dass man damals nicht mal 100.000 D-Mark für ein kleines schönes Eigenheim benötigte. Nun ist das ganze schon 40 Jahre her und die Kirche bleibt seitdem ein Mittelpunkt in Sehensand. Deshalb feiert die Dorfgemeinschaft auch gemeinsam am Samstag um 18 Uhr mit einem Gottesdienst den 40. Weihetag der Kirche St. Stephanus mit einem anschließenden gemütlichen Fest im anderen Fixpunkt des Dorfes, dem Schützenheim Sehensand. (AZ)