Sehensand/Feldkirchen

Radwege für Neuburg: Einer wird saniert, einer neu gebaut

Im Sehensander Weg in Neuburg sollen Radfahrende in Zukunft sicherer unterwegs sein. Die Stadt wird dort Fahrradschutzstreifen schaffen.

Plus Der Sehensander Weg in Neuburg wird saniert und auch für Radler soll es dort sicherer werden. An einer weiteren Stelle der Stadt entsteht ein neuer Radweg.

Von Barbara Wild

Zwei ausführlich diskutierte Radwege im Neuburger Stadtgebiet sind jetzt auf den Weg gebracht. Sowohl für den Sehensander Weg als auch für eine Verbindung vom Neuburger Stadtteil Sehensand nach Feldkirchen ist jetzt eine Lösung gefunden. Bis das aber auch wirklich realisiert ist, braucht es noch ein wenig Geduld. 2024 werden die Projekte umgesetzt.

Schon Anfang März war der Ausbau des Sehensander Weges hin zur neuen Paul-Winter-Realschule und weiter bis zum neuen Kreisverkehr umfangreich im Stadtrat diskutiert worden. Bekanntermaßen ist die viel befahrene Verbindung in einem ziemlich erbärmlichen Zustand, nachdem in den vergangenen Jahren dort an Kanal und Wärmenetz gearbeitet wurde. Die Fahrbahndecke braucht eine Generalüberholung. In diesem Zuge ging es auch um die Frage, wie denn die Verkehrssicherheit für Radfahrende verbessert werden könnte. Kostenpunkt: 700.000 Euro.

