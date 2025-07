Feuerwehr Seiboldsdorf: Neue Vorstandschaft gewählt

Vor Kurzem fand im Anschluss an die heilige Messe für verstorbene Mitglieder die diesjährige Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Seiboldsdorf statt. Vorsitzender Florian Kugler begrüßte neben den zahlreich erschienenen Mitgliedern auch Bürgermeister Günter Gamisch, Kreisbrandmeister Maximilian Mayer sowie Kaplan John Mulakkal. In seinem Grußwort hob Kreisbrandmeister Maximilian Mayer die Bedeutung regelmäßiger Übungen für alle Altersgruppen hervor. Auch Bürgermeister Günter Gamisch würdigte in seiner Ansprache den ehrenamtlichen Einsatz der Feuerwehrkameradinnen und -kameraden. Besonders hob er den Einsatz bei der Starkregenüberschwemmung in Seiboldsdorf hervor. Im Anschluss fand die Neuwahl der Vorstandschaft sowie der Kommandanten statt. Bürgermeister Gamisch leitete die Wahl gemeinsam mit Kreisbrandmeister Mayer und Josef Stegmeyr. Die neue Vorstandschaft setzt sich wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender: Florian Kugler. 2. Vorsitzender: Tobias Neumair. Kassier: Thomas Graf. Schriftführerin: Anna Kugler. Beisitzer: Michael Leidl, Alina Bernhut, Simone Neumair, Benedikt Appel, Maximilian Appel. Zeugwart: Sebastian Rehm. Kassenprüfer: Josef Habermayr, Georg Kugler. Fähnrich: Philipp Stegmeyr. Fahnenbegleiter: Tobias Neumair, Sebastian Rehm, Benedikt Appel, Maximilian Appel. Kommandanten: 1. Kommandant: Philipp Stegmeyr. 2. Kommandant: Sebastian Rehm. Aus der Vorstandschaft verabschiedet wurden Franz Habermayr, Josef Rehm und Stefan Karmann. Franz Habermayr blickte auf 26 Jahre als Schriftführer zurück und dankte allen Helfern für ihren Einsatz, insbesondere während der Überschwemmung. Josef Rehm erinnerte an zahlreiche gelungene Veranstaltungen, die er in seinen 24 Jahren als Beisitzer und zweiter Vorsitzender mitorganisiert hatte. Stefan Karmann, der ebenfalls 24 Jahre – davon viele Jahre als 1. Kommandant – aktiv war, übergab symbolisch eine Signalpfeife an seinen Nachfolger Philipp Stegmeyr. Diese hatte er einst selbst von Josef Stegmeyr erhalten.

