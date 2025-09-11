Sekundenschlaf am Steuer: Mann rammt Telefonmast, Brücke und Leitplanke – 22.000 Euro Schaden

Ein Autofahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist am frühen Mittwochmorgen in Neuschwetzingen bei Karlshuld von der Fahrbahn abgekommen und an einem Telefonmasten zum Stehen gekommen – Grund war ein Sekundenschlaf am Steuer.

Karlshuld: 57-Jähriger prallt gegen Telefonmasten und flüchtet von Unfallstelle

Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, war der 57-Jährige gegen 2.30 Uhr nachts auf der Ingolstädter Straße unterwegs, als er zunächst eine Leitplanke und anschließend eine Brücke rammte. Im weiteren Verlauf prallte er gegen einen Telefonmasten und beschädigte dabei drei Telefonleitungen. Der Fahrer entfernte sich anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Erst ein Anwohner bemerkte gegen 6.45 Uhr das beschädigte Auto und alarmierte die Polizei. Beamte trafen den 57-Jährigen später an seiner Wohnadresse an. Er gab an, wegen eines Sekundenschlafs von der Straße abgekommen zu sein. Ein Alkotest ergab 0,4 Promille. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt. (AZ)