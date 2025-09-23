Sekundenschlaf: Sechsjähriger wird bei Unfall verletzt

Am Montagfrüh gegen 7.35 Uhr war ein 51-jähriger Autofahrer auf der Haunwöhrer Straße in Ingolstadt stadteinwärts unterwegs. Laut eigenen Angaben kam der Fahrer wegen eines Sekundenschlafs in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Auto einer 41-Jährigen, in dem noch ein sechsjähriger Junge saß.

Bei dem Unfall in Ingolstadt entstand ein Schaden in Höhe von 12.000 Euro

Alle drei Unfallbeteiligten wurden nach Angaben der Polizei durch den Aufprall leicht verletzt. Alle Verletzten wurden vor Ort versorgt, einer der Beteiligten kam ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro. Zur Räumung des Trümmerfelds und zum Abschleppen der Fahrzeuge war die Haunwöhrer Straße für eine Stunde komplett gesperrt. Dadurch entstanden laut Polizei leichte Verkehrsbeeinträchtigungen. (AZ)