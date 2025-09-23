Icon Menü
Sekundenschlaf führt zu Unfall in Ingolstadt – drei Personen verletzt

Ingolstadt

Sekundenschlaf: Sechsjähriger wird bei Unfall verletzt

Ein Autofahrer ist in Ingolstadt kurz eingenickt und mit dem Auto gegen einen anderen Wagen gefahren. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.
    Sekundenschlaf war schuld, dass ein Autofahrer in Ingolstadt gegen ein anderes Fahrzeug gefahren ist.
    Sekundenschlaf war schuld, dass ein Autofahrer in Ingolstadt gegen ein anderes Fahrzeug gefahren ist. Foto: Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)

    Am Montagfrüh gegen 7.35 Uhr war ein 51-jähriger Autofahrer auf der Haunwöhrer Straße in Ingolstadt stadteinwärts unterwegs. Laut eigenen Angaben kam der Fahrer wegen eines Sekundenschlafs in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Auto einer 41-Jährigen, in dem noch ein sechsjähriger Junge saß.

    Bei dem Unfall in Ingolstadt entstand ein Schaden in Höhe von 12.000 Euro

    Alle drei Unfallbeteiligten wurden nach Angaben der Polizei durch den Aufprall leicht verletzt. Alle Verletzten wurden vor Ort versorgt, einer der Beteiligten kam ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro. Zur Räumung des Trümmerfelds und zum Abschleppen der Fahrzeuge war die Haunwöhrer Straße für eine Stunde komplett gesperrt. Dadurch entstanden laut Polizei leichte Verkehrsbeeinträchtigungen. (AZ)

