Verlassene Eltern: Wenn das Kind nichts mehr von der Familie wissen will

Von außen war es eine Bilderbuchfamilie: Vater, Mutter, drei Kinder. Die Eltern zeigten ihren Kindern viel von der Welt, sie reisten oft, auch beruflich zog es sie gemeinsam für einige Jahre in fremde Länder. Heute ist aus der engen Fünfer-Familienbande eine Viererbande geworden. Denn die älteste Tochter - aktuell 27 Jahre alt - hat sich losgesagt von ihrer Familie. Vor sieben Jahren hat Monika Schubert (Name geändert) ihr Kind zum letzten Mal gesehen. Wie es ihr heute geht, weiß sie nicht. Alles, was sie zu wissen glaubt, hat sie zufällig erfahren, meistens irgendwo im Internet.

Luzia Grasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Monika Schubert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis