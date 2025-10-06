Semesterbeginn: Neue Studenten starten ins Unileben

Seit Montag laufen die Einführungsveranstaltungen für die Erstsemester und damit kehrt wieder Leben auf dem Campus der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) ein.

Am 13. Oktober beginnt das Semester an der Uni Eichstätt

Am kommenden Montag ist dann der erste Vorlesungstag der universitären Studiengänge im Wintersemester 2025/2026. Die Veranstaltungen der Fachhochschulstudiengänge laufen bereits seit dem 1. Oktober. Die Gesamtzahl der Studierenden liegt laut einer Mitteilung der Uni bei rund 4800. 1050 Studierende beginnen ihr Studium an der KU.

Nach dem Eröffnungsgottesdienst werden die neuen Erstsemesterstudierenden offiziell willkommen geheißen: Das Präsidium um KU-Präsidentin Prof. Gabriele Gien, der Eichstätter Oberbürgermeister Josef Grienberger sowie der Studentische Konvent begrüßen die neuen Studierenden persönlich.

Im Wintersemester haben sich rund 150 Studierende weniger an der Uni Eichstätt eingeschrieben

In Ingolstadt findet die Begrüßung der „Erstis“ der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät einen Tag später statt. Der Startschuss für „Data Science“-Erstsemester ist ebenfalls in Ingolstadt. Schon seit dem 6. Oktober laufen die Orientierungswochen, die den neuen KU-Studierenden den Start ins Studium erleichtern sollen.

Für das Wintersemester 2025/2026 haben sich wegen des ausfallenden Abiturjahrgangs knapp 150 Studierende weniger als im Vorjahr eingeschrieben. Dank zahlreicher Anmeldungen für die Masterstudiengänge und großem Interesse an den FH-Studiengängen bleiben die Studierendenzahlen dennoch fast stabil, heißt es seitens der Uni.