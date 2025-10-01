Erstsemester starten am Campus Neuburg ins Studentenleben

Die berühmte „akademische Viertelstunde“ haben einige der Erstsemester am Campus Neuburg der THI offensichtlich schon verinnerlicht. Um Punkt 8.30 Uhr – genau nach Plan – ergriff THI-Präsident Walter Schober das Wort, um die rund 100 jungen Menschen vor ihm am Campus Neuburg zu begrüßen. Während er sprach, öffnete und schloss sich die Tür zum Vorlesungssaal im Minutentakt und es tröpfelten einzelne Studierende herein, die so Schobers warme Willkommensgrüße verpassten.

THI-Präsident Walter Schober ermutigt Studierende den Campus Neuburg mitzugestalten

„Für Sie beginnt heute ein neuer Lebensabschnitt, einer der schönsten und auch einer, der Ihnen viele Möglichkeiten bietet, gerade hier in Neuburg“, sagte Schober in Richtung der Neuankömmlinge. Der Campus in Neuburg befinde sich noch in der Entwicklung und biete den Studierenden vielfältige Möglichkeiten, diese Entwicklung in den kommenden Jahren mitzugestalten. „Die Baumaßnahmen für die Erweiterung sollten 2027 beginnen, das heißt, Sie alle werden miterleben, wie hier ein neuer Campus entsteht, das ist eine schöne Perspektive.“

Doch auch neben dem Ausbau tut sich etwas am Campus Neuburg. Im November, so Schober, werde das Studierendenwerk Erlangen das als Wohnheim geplante Gebäude in Empfang nehmen, die Umbaumaßnahmen seien nahezu abgeschlossen. Künftig werden dort voraussichtlich 27 Wohneinheiten beheimatet sein und verschiedene Beratungen angeboten werden, etwa zum BAföG. Im März 2026 soll das Wohnheim bezugsfertig sein. „Wir haben für das nächste Jahr auch einige neue Studiengänge in der Pipeline und werden neue Konzepte für unsere traditionellen erproben“, kündigt der THI-Präsident an, der insgesamt sehr zufrieden mit der Entwicklung in Neuburg ist.

Die Erstsemester am THI Campus in Neuburg freuen sich auf ihren Start ins Studentenleben. Foto: Simone Ketterl, THI

Diese positive Entwicklung will die THI mit dem ON-Campus Festival am 10. Oktober für alle Neuburgerinnen und Neuburger erlebbar machen. Der Nachmittag bietet die Gelegenheit, die Forschung am Campus aus nächster Nähe zu beobachten. So erwachen etwa Roboter in den Laboren zum Leben und es können Exoskelette ausprobiert werden. Zudem finden verschiedene Workshops statt, etwa zum Thema Energiewende. Abends steht dann eine Feuershow auf dem Programm, und mit mehreren Live-DJs und Bands kommt auch das Feiern nicht zu kurz. Ziel ist es, zu zeigen, dass am Campus Neuburg eine vibrierende Gemeinschaft entsteht, die immer weiter wächst.

200 Studierende mehr am THI-Campus in Neuburg als im Vorjahr

Im vergangenen Jahr waren noch 300 Studierende in Neuburg eingeschrieben, zum Start des Wintersemesters sind es nun insgesamt 500, davon 100 Erstsemester. Laura Syla studiert ab sofort in Neuburg Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement, kommt aus Ingolstadt und wird zunächst auch weiter dort wohnen bleiben. „Ich kann mir aber auch gut vorstellen, während des Studiums nach Neuburg zu ziehen, wenn sich die Gelegenheit ergibt“, sagt sie. Doch auch so ist es ihr wichtig, nichts am Neuburger Campus zu verpassen. „Ich möchte das Studentenleben in Neuburg voll ausleben, mir die ganzen Angebote anschauen und auch überall mitmachen“, sagt Syla. Ihr neuer Kommilitone Joshua Blaschko, ebenfalls aus Ingolstadt, hat darüber bisher nur Gutes gehört. „Ich kenne jemanden aus dem dritten Semester hier. Der hat mir erzählt, dass es hier cool ist, dass es ein familiäres Umfeld ist und auch der Kontakt untereinander eng ist“, so Blaschko.

Bitte der Beschilderung folgen: Am Mittwoch sind rund 100 Erstsemester in Neuburg ins Studentenleben gestartet. Foto: Florian Lang

Rund 50 Prozent der Studentenschaft sind internationale Studierende, so wie Ethan Kato Jeremiah aus Uganda und Amanda Lewis aus den USA. „Weil mir die deutsche Kultur gefällt und Bayern mich an meine Heimat Colorado erinnert, bin ich in Neuburg gelandet“, erzählt Lewis. Heute ist ihr erster Tag in der Stadt, auf ihren ersten Bummel durch die Altstadt freut sie sich bereits. Den hat Jeremiah bereits hinter sich und ist begeistert von der Ästhetik der Stadt. Sein Großvater habe ihm von der THI erzählt, und weil das Thema Nachhaltigkeit auch in Uganda so wichtig sei, habe er sich für Neuburg entschieden. Die beiden freuen sich nun darauf, in der Einführungswoche so viele Leute wie möglich kennenzulernen.

In der Einführungswoche steht auch eine Kneipen-Tour auf dem Programm

Die beginnt am Donnerstag, 2. Oktober, und soll den Studierenden Neuburg näher bringen. Sie lernen die verschiedenen Angebote am Campus kennen, die unterschiedlichen Studierendengruppen und auch die Stadt Neuburg selbst. Einmal auf einer klassischen Stadtführung und zudem mit einem Abstecher ins Neuburger Nachtleben. Weil am Freitag mit dem Tag der Deutschen Einheit ein Feiertag ansteht, nimmt Stadtmarketingchef Nils Lahn die Neuankömmlinge mit auf eine Kneipen-Tour, um auch diese Seite der Stadt kennenzulernen und auf das Leben in Neuburg einzustimmen.