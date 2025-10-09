Semesterstart an der KU: Was bringt das neue Semester?

Es kehrt wieder Leben auf dem Campus der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) ein. Am Montag, 13. Oktober, ist der erste Vorlesungstag der universitären Studiengänge im Wintersemester 2025/2026. Die Veranstaltungen der Fachhochschulstudiengänge laufen bereits seit dem 1. Oktober. Die Gesamtzahl der Studierenden liegt aktuell bei rund 4800. 1050 Studierende beginnen ihr Studium an der KU. Mit dem Semesterstart beginnen auch wieder zahlreiche öffentliche Vortragsreihen.

Traditionell beginnt das Semester mit einem Gottesdienst, der in diesem Jahr von Rupert Graf zu Stolberg, Weihbischof in München und Freising, zelebriert wird. Dieser läutet am Montag, 13. Oktober, um 9 Uhr in der Eichstätter Schutzengelkirche das Wintersemester ein. Anschließend werden die neuen Erstsemesterstudierenden offiziell willkommen geheißen. Schon seit dem 6. Oktober laufen die Orientierungswochen, die den neuen KU-Studierenden den Start ins Studium erleichtern sollen. Für das Wintersemester 2025/2026 haben sich wegen des ausfallenden Abiturjahrgangs knapp 150 Studierende weniger als im Vorjahr eingeschrieben. Dank zahlreicher Anmeldungen für die Master- und FH-Studiengängen bleiben die Studierendenzahlen dennoch fast stabil.

Zum Semesterbeginn gib es auf dem Eichstätter Campus eine Feier

Mit dem ReStart-Festival wird das neue Semester am 10. und 11. Oktober gefeiert. Der Studentische Konvent lädt alle neuen und alten Studierenden auf den Eichstätter Campus ein, um zwei Tage lang die KU kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. Die verschiedensten Hochschulgruppen und studentischen Initiativen bieten Aktivitäten und Begegnungsmöglichkeiten im Außenbereich der Cafeteria und auf der Seminarwiese. Egal ob Sport, Musik oder Kultur: Bei Workshops, an Ständen und in Präsentationen hat die Studierendenschaft die Möglichkeit, sich zu präsentieren (www.ku.de/konvent/restart).

„Lila Nashorn gesichtet!“ heißt einer der Vorträge im Rahmen der Kinderuni, die die KU gemeinsam mit der Technischen Hochschule Ingolstadt veranstaltet. Sie startet am 17. Oktober und hat in diesem Jahr besonders aktuelle Themen für kleine Entdecker zwischen 8 und 13 Jahren im Programm. An vier Freitagnachmittagen im Oktober und November geht es zum Beispiel um KI und Fake-News (www.ku.de/kinderuni).

Studieninteressierte haben bei den Schnuppertagen am 18. und 19. November Gelegenheit, die KU im laufenden Betrieb kennenzulernen. Unter dem Motto „Studieren Probieren“ können Interessierte an regulären Lehrveranstaltungen teilnehmen, sich mit Studierenden und Dozierenden austauschen und den Campus erkunden (www.ku.de/schnuppertage).

Regelmäßig öffnet die KU ihre Türen auch für interessierte Bürgerinnen und Bürger. Eine zentrale Vortragsreihe ist „K’Universale“. Diesmal beschäftigt sich die Ringvorlesung mit dem Thema „Verantwortung tragen – Gesellschaft gestalten“. Was es bedeutet, Verantwortung als Individuum, als Institutionen oder als Gesellschaft zu übernehmen, wer Verantwortung trägt und wer vergessen wird – all diesen Fragen geht die Vortragsreihe nach. Start ist am 17. Oktober (www.ku.de/kuniversale).

Zu bestimmten Vorträge an der KU Eichstätt-Ingolstadt sind alle Interessierten eingeladen

Ziel der Ringvorlesung „Nachhaltige Wirtschaft“ ist es, die Breite des Themas Nachhaltigkeit für Unternehmen, Wirtschaft und Gesellschaft zu erfassen. Start der Vortragsreihe an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Ingolstadt ist am 16. Oktober. Eine Teilnahme an den Veranstaltungen ist in Präsenz (Auf der Schanz 49, Raum HB-106) sowie online möglich (www.ku.de/nachhaltigewirtschaft).

An vier Mittwochabenden zwischen Oktober und Januar lädt das 33. Journalistische Kolloquium dazu ein, renommierte Journalistinnen und Journalisten kennenzulernen. Den Anfang macht am 29. Oktober Lena Merkle von Bilderfest mit ihrem Vortrag „#mehrgelerntalsinderschule: Wie (m)ein klassischer Weg auf TikTok viral geht“ (www.ku.de).

Zum Wintersemester 2025/2026 übernimmt „Atrium“, das neu gegründete Institut für Altertumswissenschaften an der KU, erstmals die Organisation des Altertumswissenschaftlichen Forschungskolloquiums. An neun Termine zwischen dem 20. Oktober und 19. Januar referieren montags von 18 bis 20 Uhr Experten über archäologische, historische und philologische Themen im Spannungsfeld von Tod und Auferstehung, Schmerz und Heilung, Leid und Lebensfreude (www.ku.de/atrium).

Am 22. Oktober startet die Wintervortragsreihe des Zentralinstituts für Lateinamerikastudien (ZILAS). Unter dem Rahmenthema „Migrations in Latin America: Narratives, Emotions, and Spatial Practices“ finden zwischen Oktober und Januar acht Vorträge jeweils mittwochs statt (www.ku.de/zilas). (AZ)