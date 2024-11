Autofahrer erfasst beim Abbiegen einen Senior auf seinem Fahrrad

Am Donnerstagabend gegen 17.20 Uhr war ein 51-jähriger Autofahrer aus Ingolstadt auf der Manchinger Straße stadteinwärts unterwegs. Als er nach links in die Buchnerstraße abbiegen wollte, erfasste er laut Polizei einen 84-Jährigen aus dem Kreis Pfaffenhofen, der mit seinem Pedelec den Radweg an der Manchinger Straße befuhr.

Der Radfahrer stürzte bei dem Unfall in Ingolstadt

Der Radfahrer fuhr gegen die Autotür, stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer brachte den Senior ins Krankenhaus, auch dessen Fahrrad nahm er mit. Bei dem Unfall ist ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro entstanden. (AZ)