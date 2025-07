Seniorennachmittag auf dem Volksfest: Ein Dank an die Nachkriegsgeneration

Draußen Dauerregen, drinnen ein bisschen Sauna – beim Seniorentag des Neuburger Volksfestes passte das Wetter am Montag nicht so gut. Trotzdem folgten rund 1400 von genau 4867 Rentnern ab 70 Jahren der Einladung der Stadt und genehmigten sich eine Maß. Im Zelt ist es eng geworden.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling begrüßte seine ältesten Mitbürger, sang den Jubilaren Ständchen und ließ zum Abschluss das Neuburg-Lied, ein Walzer von Erwin Kettl, erklingen. Das Zelt schunkelte mit. Zum 50. Mal gab es den Seniorennachmittag beim Volksfest. Die Rentner kommen gerne, weil sie gute Bekannte treffen und über alte Zeiten sprechen können. OB Bernhard Gmehling erneuerte sein Bekenntnis zu dieser Einladung. Solange er etwas zu sagen habe, werde der Termin aufrechterhalten. Den neuen OB werde man schon „briefen“, verkündete Christian Braun, Vorsitzender des Seniorenbeirats, im Zelt.

In Zukunft wird der OB-Nachfolger über den Seniorennachmittag entscheiden

Das heißt, nächsten Sommer wird der OB-Nachfolger über den Seniorennachmittag entscheiden. Der Marktausschuss hatte vor Jahren versuchte, das Einladungsalter auf 75 Jahre zu erhöhen, doch der OB lehnte den Vorstoß ab. Der Seniorentag auf dem Volksfest bleibe eine Geste an die Nachkriegsgeneration, „die die Stadt Neuburg und den Staat aufgebaut und lebenslang gearbeitet hat“, bedankte sich Bernhard Gmehling bei den Gästen im Bierzelt. Sein Dank ging auch an das Rote Kreuz, Bereitschaftsärztin Elisabeth Regnet da Cruz, BRK-Mann Bernhard Pfahler, das Ordnungsamt und an die „sensationelle Stadtkapelle“.

Der Älteste auf dem Seniorennachmittag des Volksfests war 99 Jahre alt

Die Kapelle mit Dirigent Alexander Haninger spielte auf und Angelika Burkhart vom Ordnungsamt hielt Ausschau nach Geburtstagskindern und den ältesten Besuchern. Am Ende gratulierten OB Gmehling, Marktreferent Manfred Enzersberger und Sozialreferent Ralf Bartoschek Theodora Eitelhuber (92), Sebastian Graf (91), Marta Ploh, Lidia Schilke (jeweils 84) zum Geburtstag. Ein Volksfestherz und einen Krug überreichte der OB auch Kreispolitiker und Bandleader Reinhardt Reißner, der am Montag 79 Jahre alt geworden ist.

Den „Rekord“ im Zelt erreichte Albin Peter mit 99 Jahren. Er gehe noch ohne Gehhilfe zum Einkaufen, berichtete der rüstige Rentner. Im November wird er 100 Jahre alt. Hilde Zerava, eine treue Volksfestbesucherin der vergangenen Jahre, ist heuer mit 103 Jahren in Wien gestorben. Nach dem Treffen ging es zurück in die Stadt und in die Ortsteile. Die Stadtwerke hatten wie immer kostenfreie Shuttlebusse eingesetzt.