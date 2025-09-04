Ingolstadt: 71-Jährige prallt grundlos mit ihrem Auto gegen einen Baum – Berufsfeuerwehr vor Ort

Eine 71-jährige Autofahrerin aus Ingolstadt ist am Mittwochvormittag in der Richard-Wagner-Straße alleinbeteiligt von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Ingolstadt: 71-Jährige bleibt bei Unfall auf Fahrt Richtung Audi-Kreisel unverletzt

Die Frau blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, entstand bei dem Unfall ein Schaden von rund 10.000 Euro am Auto und am Baum. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. (AZ)