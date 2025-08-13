Neuburg: Übermüdete Seniorin fährt Baum um und prallt gegen Laterne – 8.000 Euro Schaden

Eine 65-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist am Dienstagmittag in der Ingolstädter Straße gegen eine Laterne geprallt.

Neuburg: Übermüdete Autofahrerin prallt gegen Laterne – die Polizei ermittelt

Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg war die ältere Frau gegen 12.40 Uhr stadteinwärts unterwegs, als sie auf Höhe der Einmündung Am Geißgarten nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei überfuhr sie einen Baum und prallte anschließend gegen eine Straßenlaterne. Verletzt wurde sie dabei nicht. Der Schaden beläuft sich auf rund 8000 Euro. Die 65-Jährige gab laut Polizei Übermüdung als Unfallursache an. Gegen sie wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (AZ)