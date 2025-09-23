Schockanrufer erbeuten Schmuck im Wert von 20.000 Euro

Am Montagnachmittag haben Betrüger mit einem Schockanruf von einer Witwe Schmuck im Wert von 20.000 Euro erbeutet. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Die Schockanruferin gab sich als Rechtsanwältin aus

Laut Polizei erhielt eine 79-jährige Frau aus Ingolstadt gegen 15 Uhr einen Anruf von einer angeblichen Rechtsanwältin. Diese gab an, dass die Tochter der Seniorin bei Rot über die Ampel gefahren sei und einen schweren Unfall verursacht habe. Als Mutter wäre sie nun verpflichtet, eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro zu hinterlegen.

Nachdem Rentnerin angegeben hatte, kein Bargeld zu haben, wurde sie explizit nach Schmuck gefragt. Im festen Glauben, ihrer Tochter dringend helfen zu müssen, übergab sie schließlich gegen 16 Uhr in der Nähe der Asamstraße ihren gesamten Schmuck, den sie in einer Plastiktüte verpackt hatte.

Der etwa 30-jährige Abholder war laut Angaben der Polizei rund 1,80 Meter groß, dunkle Haare und war ein südländischer Typ. Er trug keinen Bart, keine Brille und er sprach kein deutsch. Nach der Übergabe ging der unbekannte Mann zu Fuß davon. (AZ)