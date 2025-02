Kind fällt in Brunnen - Rettungskräfte mit Großaufgebot

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist am frühen Samstagabend ausgerückt, um ein Mädchen zu retten, das in einen Brunnenschacht gefallen war. Wie die Polizei mitteilt, stieg das siebenjährige Kind gegen 17.45 Uhr auf die steinerne Abdeckung eines Brunnenschachtes in Eitensheim. Die Abdeckung brach und das Mädchen stürzte in den rund fünf Meter tiefen Brunnenschacht.

Mädchen bleibt bei Sturz in Brunnenschacht in Eitensheim unverletzt

Durch die verständigten Feuerwehren aus Eitensheim und Gaimersheim konnte das Mädchen aus dem Schacht gerettet werden. Glücklicherweise wurde die Siebenjährige durch den Sturz nicht verletzt. (AZ)