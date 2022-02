Brand in Siefhofen: Leiche ist identifiziert

Eine DNA-Probe hat die Vermutung bestätigt: Der Hausbewohner wurde Opfer der Flammen.

Bei der Person, die vor zwei Wochen bei einem Wohnungsbrand im Berg im Gauer Ortsteil Siefhofen ums Leben gekommen ist, handelt es sich um den 56-jährigen Bewohner des Hauses. Dies hat die Polizei nach der Obduktion bestätigt.

Die Brandursache ist dagegen noch nicht geklärt. Die Polizei wartet diesbezüglich noch auf ein Gutachten des Landeskriminalamtes. Wie berichtet, war in der Nacht des 9. Februar in einem Einfamilienhaus in Siefhofen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr fand darin eine Person, die bis zur Unkenntlichkeit verbrannt war. (clst)

