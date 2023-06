14.000 Euro Schaden: Alkoholisierter Autofahrer fährt gegen Gartenzaun

Während eines Abbiegevorgangs verliert ein Autofahrer in Sinning die Kontrolle über sein Auto und fährt gegen einen Gartenzaun. Er hat 1,2 Promille im Blut.

Ein Mann hat bei einem Abbiegevorgang die Kontrolle über sein Auto verloren. Das teilt die Polizei mit. Am Sonntag gegen 20.15 Uhr verlor ein 54-jähriger Schwabhausener bei einem Abbiegevorgang in Sinning die Kontrolle über seinen Wagen. Hierbei fuhr er in einen Metallzaun und das Auto kippte daraufhin zur Seite. Der Unfallverursacher konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille.

Unfall in Sinnig wegen Alkoholeinfluss am Steuer

Der 54-Jährige kam leicht verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus Neuburg. Dort wurde auch eine Blutabnahme durchgeführt. Der Führerschein des Mannes wurde eingezogen und es ist ein Strafverfahren eingeleitet. Der Zaun wurde auf einer Länge von etwa zehn Metern beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Am Auto entstand ein Totalschaden von ungefähr 4000 Euro. Es musste von der Unfallstelle geborgen und abgeschleppt werden. (AZ)