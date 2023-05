Bei der "Sinninger Initiative gegen rechts" kommen zum Jubiläum die Wellbappn

Plus Die "Sinninger Initiative gegen Rechts" und viele Gäste freuten sich auf Volksmusikkabarett mit Hans Well und seinen Kindern Tabea, Jonas und Sarah. Auch Neuburg wird durch den Kakao gezogen.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der "Sinninger Initiative gegen Rechts freuten sich Vorstandsmitglied Charly Heinrich und die zahlreich erschienenen Gäste auf Hans Well und die Wellbappn. Urbayer Hans Well und seine drei Kinder Tabea, Jonas und Sarah präsentierten zweieinhalb Stunden feinstes Kabarett, Volksmusik mit hintergründigen, kritischen und auch lustigen Texten, und familieninterne Kabbeleien blieben ebenfalls nicht aus.

Anlässlich des runden Jubiläums blickte Lutz Hollermeier, der viele Jahre Vorsitzender und Gründungsmitglied war, auf den Beginn und die Entstehung des Vereins. Die 1998 gegründete Initiative startete mit 39 Gründungsmitgliedern, mittlerweile sind es 188. Die "Sinninger Initiative gegen Rechts" entstand aus dem Widerstand gegen die Ansiedlung einer NPD-Zeitung und erhielt dafür 2006 die Silberdistel der Augsburger Allgemeinen. Nach wie vor ist der Verein ein wichtiger Teil des Gemeindelebens, der Kabarettveranstaltungen, Vorträge und Ausflüge organisiert.