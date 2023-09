CSU-Minister Blume verspricht mehr Geld für Schloss Sinnig

Die Sanierung des Sinninger Schlosses wird teuer. Bei einem Besuch wenige Wochen vor der Landtagswahl verspricht Kunstminister Markus Blume mehr finanzielle Unterstützung.

Knapp vier Millionen Euro. In dieser Höhe wurden die Kosten für die Sanierung des Sinninger Schlosses ursprünglich als förderwürdig eingestuft. Und danach richten sich auch die Förderbeträge, die vom Bund und aus dem Entschädigungsfond des Freistaates Bayern für die Renovierung bereitgestellt werden. Aus Berlin fließen 1,85 Millionen Euro, die Familie Drossbach selbst bringt neben finanziellen Mitteln auch viel Eigenleistung. Aber die Kosten sind explodiert. Handwerker, die teurer werden, Materialien, deren Preise steigen. Die Gesamtkosten veranschlagt das Architekturbüro inzwischen auf knapp fünf Millionen Euro.

Aus der Renovierung der Kapelle von Schloss Sinning könnte ein eigenes Förderprojekt werden

Am Freitag kam Bayerns Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Markus Blume ( CSU), in Sinning vorbei, um sich selbst ein Bild von den Sanierungsfortschritten zu machen. Dabei betonte Blume die historische Bedeutung des Schlosses für den gesamten süddeutschen Raum. Der Entschädigungsfonds, ein Sondervermögen des Freistaates, der zur Hälfte von den Kommunen getragen werde, sei so gut gefüllt wie nie. 50 Millionen Euro stünden zur Verfügung, um zum Beispiel zu helfen, Bauwerke, wie das Sinninger Schloss, zu bewahren.

Architekt Martin Götz (4. v. li.) führte Minister Markus Blume (mi.), MdL Matthias Enghuber (re. daneben), MdB Reinhard Brandl (re. daneben) und Landrat Peter von der Grün (3. v. li.) durch den bereits sanierten Dachstuhl des Nebenflügels des Sinninger Schlosses. Ganz rechts Schlossherr Julius Drossbach. Foto: Manfred Dittenhofer

Als der Minister von Professor Gisela Drossbach erfuhr, dass die Schlosskapelle verschlossen sei, da für deren Renovierung das Geld nicht mehr gereicht habe, schlug er spontan vor, aus dieser Sanierung eine komplett eigene Maßnahme zu definieren, die dann extra mit Bundes- und Staatsmittel gefördert werden könne. Er versprach, sich dafür einzusetzen. Die Arbeit dazu müsse allerdings der örtliche CSU-Landtagsabgeordente Matthias Enghuber leisten. Kein Problem, der steht bereits seit Beginn der Sanierungsmaßnahmen an der Seite von Schlossherr Julius Drossbach und hat schon bei den ersten Förderanträgen Türen geöffnet.

Der Flügel des Schlosses steht mittlerweile kurz vor der Fertigstellung. Das Dach und die Außenfassaden sind so gut wie fertig. In den nächsten Tagen wird das Gerüst abgebaut. Dann beginnt der große Umzug für Familie Drossbach. Sie ziehen in den restaurierten Flügel, damit die Arbeiten am Haupthaus begonnen werden können. Architekt Matthias Götz erklärte die Herausforderungen. Das Schloss stehe auf schlechtem Baugrund, der feucht und schwammig sei. An einer Stelle müsse das Gebäude gar etwas angehoben werden. „Wir werden die Last gleichmäßiger verteilen, um das Schloss zu stabilisieren.“