Sinning

vor 4 Min.

Das ist der neue Vorstand der Sinninger Initiative gegen Rechts

Plus Bei der Jahresversammlung des Vereins gibt es nicht nur einen Rück- sondern auch einen Ausblick, denn heuer wird Jubiläum gefeiert. Im Vorstand gibt es ein paar neue Gesichter.

Von Annemarie Meilinger Artikel anhören Shape

Insgesamt 25 Jahre besteht die „Sinninger Initiative gegen Rechts“ inzwischen. Anlass zur Gründung des Vereins war die Notwendigkeit, sich gegen die vermehrte Ansiedlung von Neonazis im Oberhausener Gemeindeteil Sinning zu wehren. Den ultrarechten NPD-Mitgliedern und ihrer Druckerei wurde es schließlich zu ungemütlich in Sinning: nach Demonstrationen und Razzien verließen sie den Ort. Die Sinninger Initiative jedoch blieb erhalten, über 180 Mitglieder zählt der Verein inzwischen und das alljährliche kritische Kabarett am Kirchweihsamstag wurde im Laufe der Jahre zur Tradition. Beteiligung an Aktionen, Ausflüge und finanzielle Unterstützung von Einrichtungen, die benachteiligte Gruppen unterstützen – bestimmten nun die Arbeit der Initiative.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen