Führungswechsel bei der Sinninger Feuerwehr

Thomas Ruf ist neuer Kommandant der Sinninger Brandschützer und tritt damit die Nachfolge von Josef Reichherzer an – der sein 20-jähriges Wirken als Kommandant noch einmal Revue passieren ließ.

Nach über zwei Jahren Corona-Zwangspause gab es heuer wieder eine Dienstversammlung der Sinninger Feuerwehr – und am Ende auch einen Wechsel in der Führung. So führt Thomas Ruf nun als neuer Kommandant die Brandschützer und tritt damit die Nachfolge von Josef Reichherzer an. Rufs bisherigen Posten als stellvertretender Kommandant, den er acht Jahre lang bekleidete, übernimmt Michael Riedelsheimer – und einen neuen Ehrenkommandanten gibt es auch.

Der Rückblick von Vorsitzendem Ludwig Eder erstreckte sich über die vergangenen drei Jahre. So war 2019 mit zwei Kesselfleischessen, zahlreichen Vorstandssitzungen und öffentlichen Terminen noch einiges geboten. Der Bericht für die Jahre 2020 und 2021 fiel dafür – Corona sei dank – sehr überschaubar aus. Im Herbst 2021 wurde ein „Essen to go“ mit Grillhändel und Steckerlfisch angeboten, was von der Sinninger Bevölkerung sehr gut angenommen wurde. Auch für heuer ist wieder ein „Essen to go“ sowie ein Kesselfleischessen im Herbst geplant.

Thomas Ruf ist neuer Kommandant der Sinninger Feuerwehr

Nach dem Bericht von Kassier Xaver Großhauser, der sich ebenfalls über drei Jahre streckte und durchweg positiv ausfiel, ergriff der scheidende Kommandant Josef Reichherzer das Wort. Zunächst ging er auf die wesentlichen Einsätze und Übungen in den vergangen drei Jahren ein. Das Spektrum reichte dabei von einem ausgedehnten Flächenbrand bei der Kastlmühle über eine Personensuche sowie zahlreiche Verkehrsunfälle und Sturm- und Unwettereinsätze. Abschließend blickte er auf zwei Jahrzehnte als Kommandant zurück. Als Höhepunkte bleiben ihm das 125-jährige Gründungsjubiläum 2007 sowie die Neubeschaffung des Mannschaftstransportwagens 2010 und des Mittleren Löschfahrzeuges 2016 in Erinnerung. Als letzte Amtshandlung ehrte er viele aktive Feuerwehrdienstleistende für zehn, 20- und 30-jährige aktive Mitgliedschaft. Als symbolischen Akt übergab er die Fernbedienung für die Sektionaltore des Feuerwehrgerätehauses dem Dienstherrn und Bürgermeister Fridolin Gößl. Dieser bedankte sich für die geleistete Arbeit Reichherzers während der vergangenen 20 Jahre und lobte den aktuellen Ausbildungsstand der Sinninger Wehr – auch ein Verdienst von Josef Reichherzer.

Nach 20 Jahren: Josef Reichherzer verabschiedet sich als Kommandant der Sinninger Feuerwehr

Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier sowie dem neuen Kreisbrandinspektor Alexander Bauer würdigten ebenfalls die Verdienste des scheidenden Kommandanten, der mittlerweile auch seit einigen Jahren Kreisbrandmeister für die Gemeinden Burgheim, Oberhausen und Rohrenfels ist. Bevor es dann an die Kommandantenwahlen ging, erhielten Xaver Großhauser, Horst Nowak, Wolfgang Ruf und Rainhard Stachel das Feuerwehrehrenzeichen des Freistaates Bayern für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft und den Gutschein für den damit verbundenen Urlaub im Feuerwehrerholungsheim in Bayrisch Gmain. Josef Reichenherzer wurde schließlich zum Ehrenkommandanten ernannt. (nr)