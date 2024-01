Sinning

Mehl direkt vom Müller: Das ist die letzte Mühle im Landkreis

Wolfgang Degenmeier am Eingang zum ehemaligen Mühlengebäude, in dem sich ein modernes Boardinghaus mit 17 Zimmern befindet. Vor dem Eingang ein Mühlstein von 1850 (rechts) und ein Walzenstuhl von 1927.

Plus Die Kastlmühle in Sinning ist die letzte Mühle im Kreis Neuburg-Schrobenhausen, seit 250 Jahren ist sie in Besitz der Degenmeiers – und ihre Geschichte geht zurück bis ins 13. Jahrhundert.

Von Manfred Dittenhofer

Fährt man auf die Kastlmühle zu, fällt als Erstes das riesige Mühlrad auf. Allerdings nur noch als Wandmalerei am alten Mühlengebäude. In der Kastlmühle wird zwar noch Mehl gemahlen – aber nur noch für den Eigenbedarf oder im Direktverkauf. Zu Brot, Brezen und Semmeln verarbeitet kommt das eigene Mehl in den eigenen kleinen Bäckerladen. Wolfgang Degenmeier führt die Mühle in fünfter Generation. Seit 250 Jahren ist sie in Besitz der Degenmeiers, ihre Geschichte reicht aber viel weiter zurück. Die Mühle am Sinninger Bach wurde erstmals urkundlich im Jahre 1298 erwähnt. Und obwohl immer weniger Mehl gemahlen wird, die Tradition der Mühle wird dennoch am Leben gehalten.



In den Walzenstühlen in der Kastlmühle wird nur noch Mehl für den Eigenbedarf und zum Direktverkauf gemahlen. Foto: Manfred Dittenhofer

Der Name der Mühle ist auf einen der Eigentümer zurückzuführen. Die Mühle hat im Laufe der Zeit Höhen und Tiefen und sogar Katastrophen erlebt und überlebt. 1904 ist sie abgebrannt, wurde kurz darauf wieder aufgebaut. Der Urgroßvater von Wolfgang Degenmeier hat die Steine für die Gebäude noch selbst hergestellt, genauso wie das Holz für die Mühle aus dem eigenen Sägewerk kam. Zur Mühle gehörten damals eine Landwirtschaft, ein Sägewerk und eine Steinherstellung. „Mein Urgroßvater war wie ich – er hat alles selbst gemacht.“ Wolfgang Degenmeier erledigt gerne alles selbst und hat allerlei Baugerätschaften auf dem Hof im Einsatz, wie zum Beispiel einen eigenen Baukran. So tritt er dem Trend entgegen, der dazu geführt hat, dass sich im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen nur noch in der Kastlmühle die Walzen der Walzenstühle drehen und Getreide zu Mehl mahlen.

