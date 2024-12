Zufrieden lässt Stefan Appel den Blick über seinen Acker am Ortsrand von Sinning schweifen. Obwohl es an diesem Dezembertag ungemütlich kalt und regnerisch ist, greift der Nebenerwerbslandwirt beherzt in den Boden und hebt lächelnd eine Handvoll Erde hoch. „So passt das“, freut sich der 38-Jährige, auf dessen 3,2 Hektar Ackerfläche selbst jetzt noch grüner Raps wächst.

