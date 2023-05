Sinning

18:16 Uhr

So feiert Sinninger Initiative gegen Rechts feiert 25-jähriges Bestehen

Seit der Auflösung der „Biermösl Blosn“ tritt Hans Well mit seinen Kindern als „Hans Well & die Wellbappn“ auf. In zwei Wochen kommen die Musiker nach Sinning.

Plus Im April 1998 wird die Sinninger Initiative gegen Rechts gegründet, heuer wird sie demnach 25 Jahre alt. Was der Verein für die Jubiläumsfeier geplant hat.

Von Annemarie Meilinger Artikel anhören Shape

25 Jahre alt ist die Sinninger Initiative gegen Rechts schon. Im April 1998 war sie gegründet worden, um gegen die Ansiedlung des NPD-Blattes "Deutsche Stimme“ in Sinning zu protestieren. Das NPD-Organ verließ schließlich den Ort und mit ihm auch das Gefolge, das sich im Laufe der Jahre dort angesiedelt hatte. Die Sinninger Initiative aber wollte weitermachen, ein Bollwerk gegen rechtes Gedankengut sein und Aktionen unterstützen, die sich gegen Geschichtsrevisionismus und neue Intoleranz richteten. Man organisierte Veranstaltungen und Ausflüge, begleitete Demonstrationen und unterstützte andere Initiativen mit ähnlichen Absichten.

Ein fester Termin blieb über die Jahre immer das Kirchweihkabarett in der Schlosswirtschaft, auch einen Kirchweihtanz veranstaltete der Verein. Kritische Geister wie die Kabarettisten Klaus von Wagner, Sigi Zimmerschied, Christian Springer und Maxi Schafroth traten in den vergangenen Jahren in Sinning auf, einige auch ohne Gage, um den Verein zu unterstützen. Zum fünfjährigen Bestehen kam die Biermöslblasn ins Festzelt nach Sinning, zum zehnjährigen folgten die Schwestern aus der Wellfamilie, die "Wellküren“ und 2014 Hans Well und die Wellbappn. Hans Well und seine drei Kinder Tabea, Jonas und Sarah sind inzwischen auch schon wieder zehn Jahre unterwegs. Sie repräsentieren die nächste Generation aus der urbayrischen Well-Familie mit dem Hang zur Volksmusik, kombiniert mit frechen Texten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen