„Volksverräter“: Unbekannter beschmiert Wahlplakate in Sinning

Ein unbekannter Täter hat in Sinning mehrere Wahlplakate der SPD mit laut Polizei "reichsbürgertypischem Inhalt" beschmiert. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Der SPD-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen musste am Freitag feststellen, dass in Sinning mehrere Wahlplakate beschmiert und hierdurch beschädigt worden sind. Die Wahlplakate, die laut Angaben der Polizei im Bereich der Leidlinger Straße und St.-Wolfgang-Straße angebracht waren, wurden durch einen bis dato unbekannten Täter mit Schriftzügen wie „Volksverräter“ und weiteren Sprüchen mit laut Polizei "reichsbürgertypischem Inhalt" verunglimpft.

Am vergangenen Mittwoch befanden sich die Plakate noch in unversehrtem Zustand. Durch die Schmierereien entstand dem Kreisverband der SPD ein Sachschaden in Höhe von 60 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)