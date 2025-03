Rückhaltebecken „Seeanger“ sorgt weiter für Zündstoff

Eigentlich versprach der Tagesordnungspunkt bei der jüngsten Sitzung des Donaumoos-Zweckverbands keine sonderlich große Brisanz. Das Hochwasserrückhaltebecken Seeanger soll einen verstellbaren Stauschieber bekommen, mit dem die Wasserflüsse des Retentionsraums - also der Fläche, die überflutet wird - gesteuert werden können. Bisher nämlich ist keine Steuerung möglich, was regelmäßig für große Verstimmungen bei den Landwirten im Donaumoos sorgt. Bei einem normalen Hochwasser springe das Rückhaltebecken nicht an, bei einem großen halte es das Wasser nicht lang genug und sei schnell überlastet, so der Vorwurf.

