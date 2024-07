So hält Burgheim seinen Badeweiher algenfrei

Die Wasseroberfläche des Bergheimer Natur- und Badeweihers glitzert in der Sonne, am Ufer kann man einige kleine Fische sehen - zumindest wieder. Denn nach dem Hochwasser Anfang Juni stand sowohl der Parkplatz vor der Badestelle als auch die Liegewiese unter Wasser. „Das war eine braune Brühe“, erzählt Christian Appel von der Burgheimer Gemeindeverwaltung. Außerdem habe ein „unguter Geruch“ in der Luft gelegen. Das war während des Hochwassers, inzwischen ist der Weiher wieder sauber und die zwischenzeitlich ausgesproche Badewarnung wurde wieder aufgehoben. Schon am 17. Juni hatte das Gesundheitsamt die Badewarnung vom 6. Juni wieder aufgehoben, die wegen des Hochwassers ausgesprochen worden war.

