Wie komme ich an einen Tisch beim Neuburger Schloßfest?

Karlsplatz:

Der größte Bereich an Sitzmöglichkeiten mit Bewirtung am Tisch befindet sich wohl am Neuburger Karlsplatz. Einige Tische sind mit Pavilions überdacht, alle weiteren um den Brunnen gruppiert, sind in der Sonne. Der zuständige Wirt Karl Deiml bietet alledings in diesem Jahr keine Reservierungen mehr an. In den vergangenen Jahren habe es da zu viele Probleme gegeben, weil Gäste nicht kamen und andere dann warten mussten. „Wer kommt und einen Platz findet, kann sich setzen“, so Deiml.