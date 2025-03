Solarpark oder gute Ackerfläche? Bergheimer Gemeinderat muss entscheiden

In Bergheim könnte ein großer Solarpark entstehen. Bei der Gemeinde ging ein entsprechender Antrag der Firma Anumar ein. Die plant eine Freiflächen-PV-Anlage auf einer Fläche von knapp zehn Hektar. Laut Stefan Gößl, Geschäftsstellenleiter der VG Neuburg, geht es um einen Bereich nordwestlich von Bergheim, zwischen der Staats- und der Kreisstraße, etwa 300 bis 400 Meter von der Ortschaft entfernt.

Solarpark in Bergheim ist ungewiss

Die Fläche wird bislang landwirtschaftlich genutzt. Ob dort wirklich ein Solarpark entstehen kann, ist ungewiss. Denn die Ackerflächen sind von guter Qualität. Die sogenannte Ackerzahl, die die Bodenbeschaffenheit bemisst, beträgt dort zwischen 70 und 80. In einem Kriterienkatalog hat die Gemeinde festgelegt, dass eigentlich nur Flächen mit einer Ackerzahl unter 50 entsprechend umgenutzt werden können, so Gößl. Der Bergheimer Gemeinderat muss in seiner Sitzung an diesem Montag entscheiden, ob man in diesem Fall eine Ausnahme macht oder es bei den ertragsfähigen Ackerböden bleibt.

Laut Gößl habe die Gemeinde rein finanziell wenig von einem Solarpark. Es handele sich vielmehr um eine „ideologische Entscheidung“, sagt der Geschäftsstellenleiter im Gespräch mit unserer Redaktion. Sollte der Solarpark kommen, wäre es der zweite in Bergheim. Südlich der Förchenau stehen bereits PV-Anlagen.