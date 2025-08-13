Geschwader-Soldaten radeln von Sardinien nach Neuburg: „Man freut sich jeden Abend aufs Bett“

100 Kilometer mit dem Fahrrad sind kein Pappenstiel – vor allem nicht elf Tage am Stück. Aspirantinnen und Aspiranten bereiten sich auf solche Unternehmungen – genannt „Bikepacking“, weil man ja auch das eigene Gepäck stets am Rad mittransportiert – in der Regel vor und fahren hier und da mal längere Touren. Bei drei Soldaten des Neuburger Luftwaffengeschwaders ist das anders. Die beiden Hauptfeldwebel Nils und Nils und der Oberfeldwebel David [Nachnamen aus Sicherheitsgründen weggelassen; Anm. d. Red.] haben sich relativ spontan zu diesem Abenteuer entschieden. „Wir fahren sonst eigentlich nur ab und zu damit zur Arbeit“, sagt David. Gemeinsam fahren sie derzeit von Sardinien nach Neuburg – insgesamt gut 1000 Kilometer. Unter dem Titel „mit dem Rad zur Arbeit“ dokumentieren sie ihre Tour auf Instagram und lassen so Freunde, Kameraden und Familie teilhaben.

Die Temperaturen lagen teilweise bei fast 40 Grad

Drei Wochen lang waren Nils, Nils und David mit dem Neuburger Geschwader für eine Übung auf Sardinien. Eigentlich wollten sie die frisch gekauften Cyclocross-Räder – also quasi Rennräder mit dickeren und profilierteren Reifen – nur während der Übung als Ausgleich nutzen. Doch irgendwann beschlossen sie, für den Rückweg nach Neuburg nicht die Airbusmaschine, mit der sie gekommen sind, zu nutzen, sondern die eigene Muskelkraft. „Einige haben es uns nicht zugetraut – denen wollten wir es zeigen“, sagt David zur Motivation.

Nach zwei Tagen auf Sardinien sind sie nach Livorno mit der Fähre übergesetzt und dann über Aula nach Parma gefahren. Am Sonntag ging es dann nach Verona – bei Temperaturen an die 40 Grad. „Die Hitze macht einen fertig, es ist wirklich abartig warm“, berichtet David. Doch die anspruchsvollen Etappen stehen den drei Soldaten erst noch bevor, denn ab dem nördlichen Gardasee kommen in Richtung Brenner einige Höhenmeter dazu – David hofft auf möglichst viel Rückenwind. Trotz Schmerzen in Hintern und Oberschenkel und kaum Dolce Vita bereuen die drei ihre Entscheidung nicht. „Der Ausblick entschädigt für alles“, schwärmt David von seiner bisherigen Lieblingsetappe nach Trient, größtenteils auf dem Etschradweg. Trotzdem: „Man ist fix und fertig und freut sich jeden Abend aufs Bett.“ Am nächsten Tag falle dann vor allem das Aufstehen schwer. Wenn man aber erst einmal ins Radeln komme, sei es kein Problem mehr.

Bisher gab es lediglich einen gerissenen Kabelzug und einen platten Reifen zu verzeichnen. Foto: privat

Wegen der hohen Temperaturen versuchen die drei immer, so früh wie möglich loszufahren und regelmäßig Pausen einzulegen, um die Reserven wieder aufzufüllen. Die technischen Probleme sind nach sechs Tagen noch überschaubar. „Bisher hatten wir erst einen Platten und einen gerissenen Kabelzug.“ Und das trotz etlicher Schlaglöcher und Problemen im Straßenverkehr. „Die Autofahrer hier sind eine Katastrophe, wenn die überholen, kann man sich fast die Hand geben“, sagt David. Neben der malerischen und abwechslungsreichen Natur – vom Mittelmeer, über die flache Po-Ebene der Emilia-Romagna bis zu Gardasee und Alpen – fährt das Geschwader-Gespann auch immer wieder durch ansprechende Dörfer und Städte. Viel Zeit für Besichtigungen bleibt ihnen dabei aber nicht. „Den Schiefen Turm von Pisa haben wir nur kurz abgeklatscht und dann ging es gleich weiter.“

Am Freitag werden die drei Geschwadersoldaten vermutlich wieder in Neuburg sein

Nach eineinhalb Wochen werden die drei Geschwader-Soldaten dann vermutlich am Freitag in der Grünauerstraße in Neuburg eintreffen. „Wir erwarten einen großen Empfang“, sagt David und lacht. Ob Nils, Nils und er trotz der Strapazen Blut geleckt und nochmal ein ähnliches Abenteuer angehen werden, sei nicht unwahrscheinlich. „Bei dem Geld, das für Räder und Ausstattung ausgegeben haben, wird es nicht bei einer Tour bleiben – vielleicht dann mit weniger Bergen.“