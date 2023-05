Donau überschreitet Meldegrenze 1 für Hochwasser

Die Donau führt nach den vielen Regentagen sehr viel Wasser. So kommt es zu kleinen Ausuferungen.

Die Donau hat mit vier Metern Pegelstand die Meldegrenze 1 für Hochwasser überschritten, der Abfluss soll aber im Laufe des Samstags wieder sinken. Am Freitag gab es kleine Ausuferungen, so wie hier an der Brandlbucht. Das Gelege eines Schwanenpaars auf der Landzunge ist vermutlich weggeschwemmt worden. Am Stausee Bergheim läuft über die Sollausuferung Wasser in den Auwald. Text/Foto: Winfried Rein