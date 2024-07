Neuburg lädt zum bunten Badespaß in der kühlen Donau

Am Samstag, 3. August, findet endlich wieder das Sommer-Donauschwimmen in Neuburg statt. Das bunte Treben auf dem Fluss ist für Teilnehmer wie Zuschauer ein sommerlicher Fixpunkt in den großen Ferien.

Was ist das Sommerdonauschwimmen? Gemeinsam in die Donau springen wird am Samstag, 3. August, in Neuburg zur Großveranstaltung. Anders als beim Winterdonauschwimmen, sind die Teilnehmer ohne jegliche Anmeldung und ohne Unkostenbeitrag eingeladen, sich an der bunten Gemeinschaftsaktion zu beteiligen. In den vergangenen Jahren waren zwischen 300 und 500 Badende in der Donau. Klar dürfte sein, dass jeder Teilnehmer schwimmen können sollte und für sich und die Sicherheit seiner Kinder selbst verantwortlich ist.

Wie ist der Ablauf? Ab 14 Uhr ist Treffpunkt am Donau-Ruderclub. Die Donauschwimmern sind dort bereits in Badehose und mit ihren Schwimmnudeln, Luftmatratzen oder Schwimmreifen bewaffnet. Shuttlebusse der Firma Seitz fahren um 14.15 Uhr und 14.30 Uhr alle Schwimmlustigen zum Brandlbad. An der dortigen Wiese ist der Startpunkt.

Icon Galerie 57 Bilder Rund 300 Schwimmer haben beim Sommerdonauschwimmen 2023 teilgenommen. Nach der kurzen Strecke durch den Fluss konnten die Teilnehmer zahlreiche Preise gewinnen. Schlüssel zum Sieg waren die schwarzen Quietschenten.

Wann steigen die Teilnehmer in die Donau? Einstieg ist wie in den vergangenen Jahren um 15 Uhr. Natürlich ist es gewünscht, eigene Badeutensilien mitzubringen, um den Badespaß perfekt zu machen! Egal, ob Luftmatratze, Schwimmreifen, Badeinsel oder Schwimmnudel – alles ist erlaubt.

Wie kommt man an eine Bade-Ente mit Gewinnnummer? An der Donaubrücke, die die Schwimmer kurz vor dem Ziel passieren, warten dann wieder Hunderte nummerierte Julius-Bräu Badeentchen, in diesem Jahr in der Kombination blau/gelb mit der Jahreszahl 2024, auf ihren Sturz ins kühle Nass. Hier gilt es, möglichst eine Ente zu fangen oder aus dem Wasser zu fischen, um die Chance zu erhöhen, einen der großartigen Preise zu gewinnen.

Wann werden die Preise ausgegeben? Die Verlosung findet im Anschluss auf der Wiese des Ruderclubs statt und wird von einem Tanzauftritt der Burgfunken-Sommertanzgruppe „Fame Step“ begleitet. Die Gewinner dürfen ihre Preise dann direkt mit nach Hause nehmen.

Gibt es dieses Jahr eine Besonderheit? Das Schwimmen steht unter einem besonderen Stern, denn die Veranstaltung ist Teil des diesjährigen „Kinder-Lebens-Laufs“, bei dem eine symbolische Engelsfackel Anfang August die Region 10 durchquert.

Die Neuburger Etappe wird von den Burgfunken (ab Ried bis Karlsplatz) und den Kindern der InKiTa (ab Karlsplatz bis Brandlwiese) zurückgelegt, ehe die Fackel dann auf dem Wasser zum Ruderclub gebracht wird. Ziel des Inklusionslaufes ist es, die stationären Kinderhospizeinrichtungen, die ambulanten Dienste und betroffene Familien miteinander in Kontakt zu bringen und auf die Kinderhospizarbeit und deren Bedarf aufmerksam zu machen. Insgesamt legt die Fackel bis zum Welthospiztag am 13. Oktober 2024 rund 7000 Kilometer zurück. (AZ)