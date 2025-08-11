Jazz und Klassik bei der Sommerakademie bieten viel mehr als „reine Kunst“

Wenn Sven Faller, der künstlerische Leiter des Bereichs „Jazz/Pop“ über seine Arbeit bei der Sommerakademie spricht, könnte man meinen, dass die Beherrschung des Instruments eine beinahe untergeordnete Rolle spielt. Zwar arbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fünf Tage lang intensiv mit den jeweiligen Dozenten zusammen, die Zielsetzung ist jedoch nicht die Perfektion. „Am Ende möchten wir, dass bei ihnen ein Schalter umgelegt wird, ein Groschen fällt. Sie sollen den Mut haben, hinauszugehen und zu spielen, und das ohne Angst.“

Bei den Jazz-Kursen der Sommerakademie liegt der Fokus auf dem gemeinsamen Spiel

Im Bereich Jazz/Pop arbeiten die Kursteilnehmer vormittags mit ihrem jeweiligen Instrument, nach der Mittagspause werden Bands gebildet. Daraus entstehen im Laufe der Woche sechs Kombos, die zum Abschlusskonzert auf der Bühne stehen und jeweils ein Mini-Konzert mit drei Stücken spielen. Eine Kombo etwa, erklärt Faller, spielt ausschließlich Musik der Beatles, allerdings nicht als Cover-Band. „Es geht um die Frage, was wir in der Besetzung daraus machen können. Wie verjazzen wir das, wie bringen wir den Groove rein? Es soll ja nicht wie auf der Platte klingen, sondern ein Ausdruck der Kreativität sein.“

In dieser Hinsicht unterscheidet sich der Jazz von anderen Stilrichtungen, sagt Faller. „Unsere Musik funktioniert anders als etwa die Klassik. Es ist eine demokratische Musik, darum ist die Herausforderung für uns Dozenten auch noch mehr eine psychologische, weil die Gruppe im Vordergrund steht.“ Überhaupt sei dies der Kern der Workshops, das Zusammenkommen, das gemeinsame Spiel. Die ganze Woche über finden Jam-Sessions statt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verbringen viel Zeit miteinander, finden sich zu kleinen Familien zusammen. „Wir wollen den Blick nach Außen vermitteln, den Blick ins Publikum und in Richtung der anderen Musikerinnen und Musiker der Gruppe. Dabei geht es nicht immer um Technik, sondern um Kommunikation und Offenheit“, sagt Faller.

Wie das aussieht, verrät ein Blick in den Kurs von Gesangs-Dozentin Lisa Wahlandt, die mit den unterschiedlichsten Instrumentalisten in der Gruppe an Stimme und Harmonie feilt. „Ich bin restlos begeistert von der Sommerakademie. Die Leute sind so unterstützend und nett, dass ich mich getraut habe, bei den Jamsessions unter der Woche mitzumachen. Die Dozenten sind überragend, ich glaube nicht, dass es etwas Vergleichbares gibt“, sagt Teilnehmerin Simone Knauf, die im Klavierkurs eingeschrieben ist. Mit diesem Ansatz, so Kulturreferentin Gabriele Kaps, geht die Sommerakademie über die reine Kunst hinaus. „Diese Offenheit, das gegenseitige Zuhören, sind Dinge, die wir in unserer gespaltenen Gesellschaft gerade dringend brauchen. Kultur kann der Kitt sein, der die Gesellschaft zusammenhält. Deshalb ist Kulturförderung auch Demokratieförderung.“

Icon vergrößern Beim Workshop von Sängerin Lisa Wahlandt lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Musik gemeinsam zu leben. Foto: Florian Lang Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Beim Workshop von Sängerin Lisa Wahlandt lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Musik gemeinsam zu leben. Foto: Florian Lang

Diese Freiheit und diesen demokratischen Gedanken beim Musizieren gibt es in der Klassik zunächst einmal nicht, sagt der künstlerische Leiter des Bereichs, Alexander Suleiman, was sowohl für die Musik als auch die Musizierenden gilt. Hier feilen die Teilnehmer in Meisterklassen an ihrer individuellen Technik und Präzision. „Die meisten kommen hierher, um das zu studieren, an dem sie gerade arbeiten. Das erwarten sie auch von den Kursen“, so Suleiman. Außerdem gehe es darum, genau umzusetzen, was der Komponist im Sinn hatte. „Wenn Beethoven ein forte piano schreibt, muss es das auch sein. Deswegen starten wir mit einem aufmerksamen Blick in das Manuskript“, erklärt der renommierte Cellist.

Der Kurs „Kammermusik ohne Grenzen“ fängt den internationalen Geist der Sommerakademie ein

Doch auch hier möchte man über den Tellerrand hinausblicken, und das nicht allein deshalb, weil die Teilnehmer aus aller Welt anreisen, um mit Weltklasse-Dozenten zu arbeiten. Neben Suleiman sitzt Professor Yu Chuan, der in diesem Jahr den neuen Kurs „Kammermusik ohne Grenzen“ leitet. Der chinesische Virtuose hat seine Erhu nach Neuburg mitgebracht, ein Streichinstrument mit Ursprung in der Tang-Dynastie und einer weit über tausendjährigen Geschichte. Die Erhu hat nur zwei Saiten, ist federleicht und wirkt fast schon provisorisch zusammengezimmert. Doch wer sie zu spielen vermag, sorgt für Staunen. „Mit zwei Saiten spielen die etwa Tschaikowsky-Konzerte. Von Yu Chuan habe ich vor einigen Jahren ein Video gesehen, wie er auf der Erhu Introduktion und Rondo capriccioso von Camille Saint-Saëns spielt. Da fragt man sich schon, ob man selbst nicht mehr rausholen kann, wenn er das auf diesem Ding schafft“, sagt Suleiman und lächelt.

Kennengelernt haben sich die beiden am Fluss Liang Ma, der durch Peking fließt, und an dem Suleiman gerne im Freien probt. Beim gemeinsamen Musizieren sei dann die Idee entstanden, Yu Chuan und die Erhu zur Sommerakademie nach Neuburg zu bringen. „Der Grundgedanke war dieser interkulturelle Austausch, die Überschreitung von Grenzen, auch derer in den Köpfen“, beschreibt Suleiman die Idee hinter „Kammermusik ohne Grenzen“. Der Kurs ist der einzige wirklich offene im Bereich der Klassik, bei dem jeder und jede mitmachen kann, egal auf welchem Niveau sie sich befinden. Yu Chuan will auf jeden Fall nächstes Jahr wiederkommen und dann auch etwas mehr von Bayern sehen. „Dann fahre ich mit ihm nach Neuschwanstein. Wenn er dort auch spielt, sollte das für Aufsehen sorgen“, versprach ihm Kaps.