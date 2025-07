Das Donauschwimmen in Neuburg fällt aus

Das für diesen Samstag, 2. August, geplante Sommerdonauschwimmen in Neuburg ist abgesagt. Das teilt das Stadtmarketing Neuburg und die Wasserwacht am Donnerstagvormittag in einer Pressemitteilung mit. „Nach sorgfältiger Prüfung der aktuellen Lage wurde entschieden, dass eine sichere Durchführung der Veranstaltung unter den gegebenen Bedingungen nicht gewährleistet werden kann“, heißt es. Ausschlaggebend für die Absage seien mehrere sicherheitsrelevante Faktoren.

In Neuburg findet das Sommerdonauschwimmen 2025 nicht statt

Die aktuellen Wetterverhältnisse mit unterdurchschnittlichen Temperaturen innerhalb und außerhalb des Wassers würden für die Teilnehmer ein erhöhtes gesundheitliches Risiko, insbesondere im Hinblick auf Unterkühlung und Kreislaufbelastung bedeuten. Zudem führt die Donau derzeit viel Wasser. Die damit verbundene hohe Strömung stellt eine zusätzliche Gefahr für alle Teilnehmenden dar und überschreitet die von der Wasserwacht als unbedenklich eingestuften Grenzwerte. Ein sicheres Anlanden am Donau-Ruderclub kann nicht gewährleistet werden.

Des Weiteren ist aufgrund der aktuellen Beschaffenheit der Donau die Sicht unter Wasser stark eingeschränkt. Dies erschwert die Erkennung möglicher Gefahrenstellen wie Treibgut oder Hindernisse unterhalb der Wasseroberfläche erheblich. Die Entscheidung der Absage wurde in enger Abstimmung mit der fachlich versierten Wasserwacht getroffen und dient dem Schutz aller Teilnehmenden und Helfenden.

Die Wassertemperatur der Donau liegt aktuell bei etwa 16 Grad.

Stadtmarketing Geschäftsführer Nils Lahn erklärt: „So schwer es uns fällt, das beliebte Sommer-Donauschwimmen abzusagen – die Sicherheit der Schwimmerinnen und Schwimmer hat für uns oberste Priorität. Eine Durchführung wäre unter den aktuellen Voraussetzungen unverantwortlich. Wir danken der Wasserwacht Neuburg für die sorgfältige Einschätzung und das Engagement im Sinne aller Beteiligten.“

Aus organisatorischen Gründen kann es heuer auch keinen Alternativtermin mehr geben. Das Stadtmarketing Neuburg und die Wasserwacht Neuburg bauen auf eine Durchführung des Sommer-Donauschwimmens 2026. (AZ)