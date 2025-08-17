Halligalli in der Webergasse: Der Kulturtreff lädt zum Sommerfest

Das Kino im Rennertshofener Kulturtreff war am Samstag ausnahmsweise menschenleer, denn das Sommerfest fand draußen, vor - oder besser gesagt - neben dem Rennertshofener Kulturtreff, statt. Zeltbetrieb, Hüpfburg, Bühne und Bar luden zum Verweilen ein. Am Nachmittag standen die Kinder im Mittelpunkt, abends wurde dann bei Live-Musik gefeiert.

Das Schminken und der Spielzeugtausch hatten viele Familien schon am Nachmittag angelockt. Romi und Aurelia waren mit ihren Eltern Monika und Thomas aus Donauwörth gekommen. Die 13-Jährige und ihre drei Jahre jüngere Schwester hatten Gesellschaftsspiele, Kinder-DVDs und Puppen im Gepäck. Aurelia suchte vor allem Monchhichis. Die kleinen Kuschelaffen, die oft an einem Daumen lutschen, kamen Mitte der Siebziger Jahre in Mode. Die Zehnjährige ist großer Fan davon.

Sommerfest in Rennertshofen: Spiele und Live-Musik bei Kulturtreff-Event

Während die Kinder an der Hüpfburg oder beim Schminken beschäftigt waren, genossen die Erwachsenen das reichhaltige Angebot an selbst gebackenem Kuchen. Abends dann wurde gefeiert – mit Barbetrieb und Live-Musik der Band „Willi‘s Finest“. Als die Dämmerung einbrach, sorgten die Feuertänzer für ein Spektakel der besonderen Art. Bereits am Nachmittag waren die Kids der Tanzgruppe La Luna aufgetreten. David Bircks, Geschäftsführer der Kulturtreff gemeinnützigen GmbH, war mit der Besucherzahl zufrieden. Die Einrichtung werde prima angenommen, so Bircks weiter. Weitere Veranstaltungen stehen bereits im Kalender. Man findet sie auf der Website unter www.kulturtreffrennertshofen.de/ im Internet.

Das Café im Kulturtreff hat immer samstags von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Bei schönem Wetter kann ab sofort auch der Außenbereich zu dieser Zeit genutzt werden.