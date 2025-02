Sonnendeck findet statt! Werkausschuss genehmigt sechs Wochenenden

Das Neuburger Parkbad liegt wieder auf Erfolgswelle: Mit 124.000 Besuchern 2024 nähert sich die Resonanz der Vor-Corona-Zeit. Die Stadtwerke bieten diverse Kurse vom Babyschwimmen bis zum englischsprachigen Grundkurs für Studenten an. Auch die „Chillout-Area“ auf dem Parkdeck kann wieder an sechs Wochenenden stattfinden.

Der Antrag von Stefan Lindenthal löste im Werkausschuss nicht nur Begeisterung aus. Gastronom Manfred Enzersberger hatte im Namen seiner Kollegen an die Stadtwerke geschrieben, dass sechs Wochenenden in der besten Biergartenzeit zu viel wären. Die Gastrobranche habe es nicht leicht, meinte Stadtrat Hans Mayr (CSU), „vier Wochenenden müssen reichen“. Man könne sich „nicht immer die Rosinen herauspicken“.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, Gerhard Schoder (Grüne) und Frank Thonig (Wind) begrüßten die Belebung, sie bringe junge Gäste in die Stadt. Er habe keine einzige Beschwerde gehört, so OB Gmehling, der Antrag sei zu befürworten. Der Ausschuss genehmigte mit drei Gegenstimmen sechs Wochenenden vom 31. Mai bis 27. Juli. Von Donnerstag bis Samstag soll das Sonnendeck „mit leiser Hintergrundmusik“ von 16 bis 23 Uhr öffnen, am Sonntag von 14 bis 22 Uhr. An den beiden Schloßfestwochenenden müsse das Parkdeck komplett geräumt sein. „Wir brauchen jeden Parkplatz“, so Verkehrsreferent Pfahler.

Sonnendeck auf Neuburger Parkdeck trotz Bedenken aus der Gastronomie genehmigt

Bäderchef Andreas Bichler hat die Angebote im Parkbad mit seiner Mannschaft ausgeweitet: „Wir wollen keine gekürzten Öffnungszeiten, sondern ein attraktives Bad für die ganze Region.“ Es gebe Schwimmkurse für Babys, Erwachsene, Fortgeschrittene in zehn Stunden für 150 Euro, Aqua-Cycling, Zumbakurse, einen Wohlfühlfreitag, Kindergartenschwimmen, lange Saunanächte und ab 8. März Discoabende.

Alles könne vorzeitig online gebucht werden. Zudem gebe es die erfreuliche Nachricht, dass das Bad noch freie Schwimmkursplätze für die kommenden Wochen hat. Besonders für die kommenden zwei Wochen können noch viele Buchungen angenommen werden.

Das Neuburger Parkbad füllt sich wieder. Vor allem die stark frequentierten Wochenenden sorgten für 124.000 Besucher im vergangenen Jahr. Foto: Winfried Rein

Ziel bleibe eine deutliche Erhöhung der Besucherzahlen und eine bessere Auslastung auch des Hallenbadrestaurants von Pächterin Vanessa van Delft. Das Lokal biete unabhängig vom Badebetrieb eine vollwertige Küche an. Die Stadträte im Werkausschuss ließen erkennen, dass sie das Programm von Andreas Bichler voll mittragen. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling lobte besonders die rasche Organisation englischsprachiger Schwimmkurse und Stadtrat Bernhard Pfahler bedankte sich im Namen der Wasserwacht für die Bereitstellung des Bades beim großen Winterschwimmen.