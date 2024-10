Nicht nur für die Kleinen: Neuburg hat jetzt sein eigenes Wimmelbuch

Als Kind ist er mit Wimmelbüchern aufgewachsen. Die vielen Details, die bunten Welten, in die man eintaucht und immer mehr entdecken kann, je genauer man hinschaut - das hat ihn schon immer fasziniert. Jetzt hat Fabian Börner selbst ein solches Buch erschaffen. In „Neuburg wimmelt“ bekommen große und kleine Betrachterinnen und Betrachter einen ganz neuen Blick auf das Leben in der Großen Kreisstadt. Es ist nach Börners Angaben das erste Wimmelbuch für Neuburg, das nun im Rahmen der Weltsparwoche von der Sparkasse Neuburg-Rain verschenkt wird.

Wimmelbuch mit sieben Motiven aus Neuburg

Der 34-Jährige, der ursprünglich aus dem Raum Ravensburg stammt, ist vor drei Jahren nach Neuburg, in die Heimatstadt seiner Frau, gezogen. Damals entstand seine Idee zu dem Buch. Es war gedacht als Geschenk an seine Tochter, aber auch als Motivation, seine neue Heimat zu erkunden. Denn bevor er an die Gestaltung denken konnte, musste er erst die Stadt, seine Eigenheiten und seine Charaktere kennenlernen. Börner entschied sich schließlich für sieben Motive: Auf dem Cover ist das Rote Tor zu sehen, dazu kommen das Donauschwimmen, der Fasching, das Schlossfest, das Volksfest, das Brandlbad sowie der Weihnachtsmarkt auf dem Schrannenplatz. Auf allen Motiven ist jede Menge zu entdecken. Vieles entspringt der Realität, manches soll aber nur die kindliche Fantasie anregen. Und auch für die Erwachsenen lohnt sich ein Blick hinein. „Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen sind rein zufällig. Aber vielleicht entdeckt sich ja der eine oder andere Neuburger“, sagt Börner und lacht.

Icon Vergrößern Mit Bleistift hat Fabian Börner Skizzen gezeichnet, erstellt hat er das Wimmelbuch schließlich am Tablet. Foto: Andreas Zidar Icon Schließen Schließen Mit Bleistift hat Fabian Börner Skizzen gezeichnet, erstellt hat er das Wimmelbuch schließlich am Tablet. Foto: Andreas Zidar

Drei Jahre lang arbeitete der Marketingmanager neben der Arbeit an dem Projekt. Anhand von Fotoaufnahmen und Bleistiftskizzen malte er die Motive mithilfe einer App auf dem Tablet - auf diese Weise hat er alles selbst erstellt, betont Börner. Drei bis vier Monate benötigte er zu Beginn für ein Motiv. Später, mit etwas Übung, verkürzte sich die Arbeitszeit auf etwa einen Monat. Das Ergebnis sollte eigentlich eine Exklusiv-Ausgabe für seine Tochter werden, doch es kam anders. Über familiäre Verbindungen kam die Sparkasse Neuburg-Rain ins Spiel. Die Bank unterstützte das Vorhaben und übernahm die Kosten für den Druck von 650 Exemplaren in der ersten Auflage. Zum diesjährigen Jubiläum des Weltspartags - er wurde vor 100 Jahren ins Leben gerufen - verschenkt die Bank unter anderem das Neuburg-Wimmelbuch an kleine Sparer.

Vielleicht eine zweite Auflage für das Neuburg-Wimmelbuch?

Je nachdem, wie die Nachfrage nach dem Buch ist, auch vonseiten der Erwachsenen, überlegen sich die Beteiligten, ob noch weitere Exemplare gedruckt werden. Er sei offen für eine zweite Auflage, sagt Börner, eine Gewinnabsicht stehe aber nicht dahinter. „Wir wollen damit nichts verdienen“, betonen sowohl er als auch die Verantwortlichen der Bank. Vorstandsvorsitzender Nils Niermann lobt die „wahnsinnige Leistung“, die hinter dem Buch stehe. Das Ergebnis sei, vor allem aufgrund des lokalen Neuburg-Bezugs, „toll“.

100 Jahre Weltspartag Zur Weltsparwoche von 21. bis 30. Oktober können junge Sparer ihre Spardosen in den Sparkassen-Geschäftsstellen entleeren. Als Geschenke stehen neben dem Wimmelbuch unter anderem wieder das Weltspartagskino im Neuburger Kinopalast zur Auswahl. Ein künstlerisches Angebot gab es bereits in den vergangenen Wochen für die Grundschulen im Umkreis: Im Rahmen des „Sparschwein-Kreativwettbewerbs“ konnten die Schulen ein großes Sparschwein fantasiereich gestalten. Alle eingereichten Kunstwerke werden während der Weltsparwoche in den Geschäftsstellen der Sparkasse ausgestellt und alle Besucherinnen und Besucher können für ihre Favoriten abstimmen. Neben einem Startgeld in Höhe von 100 Euro erhalten die drei Schweinchen mit den meisten Stimmen ein zusätzliches Preisgeld. (AZ)