Alte Garde bestätigt, junge Köpfe ergänzen: SPD-Kreisverband stellt sich neu auf

Beim SPD-Kreisverband standen die jüngsten Vorstandswahlen im Zeichen einer Verjüngung. So wurde die 25-jährige Paula Deufel aus Neuburg zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Darüber hinaus zieht aus dieser Altersgruppe auch Philipp Gabriel aus Rennertshofen als Beisitzer in den Kreisvorstand ein. Werner Widuckel wurde einstimmig als Kreisvorsitzender bestätigt. Weitere gewählte Mitglieder im Kreisvorstand sind als stellvertretender Vorsitzender Sigi Sibinger (Aresing), als Kassierer Hermann Steger (Oberhausen), als Schriftführer Robert Huber (Schrobenhausen) und als weitere Besitzerinnen und Beisitzer Sabine Schneider und Horst Winter (Neuburg), Peter Mießl (Schrobenhausen) sowie Andrea Appel-Fischer (Weichering) und Mini Forster-Hüttlinger (Oberhausen)

Die Neuwahl des Vorstandes stand im Mittelpunkt der Jahreskonferenz des Kreisverbandes der SPD. Zuvor verabschiedete Kreisvorsitzender Werner Widuckel jedoch den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Andreas Mehltretter, der den erneuten Einzug in den Bundestag bei der Wahl im Februar verpasste. Widuckel würdigte Mehltretter als „Kümmerer“, der stets ein offenes Ohr hatte, um Anliegen aufzunehmen und Probleme zu lösen. Darüber hinaus habe er sich als kompetenter Abgeordneter für energiepolitische Themen auch über die SPD hinaus einen guten Namen gemacht. Mehltretter bedankte sich seinerseits für die gute Zusammenarbeit, die ihn stets gerne in den Landkreis geführt habe. Als Abschiedsgeschenk überreichte Widuckel den Kunstdruck eines Porträts von Willy Brandt, mit dem der Popart-Künstler Andy Warhol den ehemaligen Bundeskanzler darstellte.

Werner Widuckel warnt vor Gefährdung der Demokratie im Landkreis

Zur Einleitung der Wahlen nahm Widuckel eine politische Standortbestimmung vor. So betonte er, dass der Bestand der Demokratie in Deutschland vor seiner größten Bewährungsprobe seit 1945 stehe. Dies nehme alle demokratischen Parteien, so auch die SPD, in eine besondere Verantwortung. „Wir beobachten in vielen Ländern eine zunehmende Bedrohung und Aushöhlung der Grundrechte“, stellte Widuckel fest. So würden Menschen allein aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Identität von diesen Grundrechten ausgeschlossen und herabgewürdigt. Die Unabhängigkeit von Justiz und Medien sowie die Freiheit der Wissenschaft und Kultur würden angegriffen und bestimmte Positionen mit ihren Repräsentanten zu unerwünschten Personen in der Gesellschaft erklärt.

Diese Entwicklung sei für ihn der Anlass gewesen, gemeinsam mit anderen ein Bündnis für Demokratie im Landkreis zu gründen und aktiv für die Verteidigung der Demokratie einzutreten. Deshalb müssten auch die kommenden Kommunalwahlen ein deutliches Signal setzen. Hierzu gehöre zum einen eine Haltung der Mitmenschlichkeit, die Menschen wegen ihrer Herkunft nicht abwerte. Dies stehe nicht im Widerspruch zu Regeln bei der Zuwanderung. Zum anderen müsse gelten, dass finanziell starke Schultern mehr tragen könnten und sollten als schwächere, während durchschnittliche Einkommen eine Entlastung benötigten. Zur wirtschaftlichen Entwicklung führte Widuckel laut einer Pressemitteilung aus: „Wir haben bei weitem nicht nur ein konjunkturelles Problem, denn bei vielen Technologien wie Software und Speicher sind in Deutschland Trends verschlafen worden. Wenn diese Lücke nicht durch Innovation geschlossen wird, werden sich die Abhängigkeiten verstärken und Deutschland wird abgehängt.“ (AZ)