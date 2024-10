Speed-Dating zur Berufswahl: 70 Schüler machen jetzt Kurzpraktika

Simon geht in die siebte Klasse und er weiß auch schon, was er einmal werden will. Schon jetzt schraubt er gerne an allen möglichen Fahrzeugen, außerdem interessiert ihn Technik in allen ihren Facetten. Automechaniker, heute als Mechatroniker bekannt, ist sein Berufswunsch. Stefan Schwarzbauer ist immer auf der Suche nach motivierten Azubis. Der Geschäftsführer des Autohauses B13 sollte Simon kennenlernen.

Manfred Dittenhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Entdeckertour Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Speed-Dating Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis