Schüler aus Neuburg verschenken Hunde-Schnüffelteppiche

Die Werken-AG der Wirtschaftsschule Neuburg bastelt Leckerli-Suchspiele für Hunde und übergibt diese an die Rennertshofer Auffangstation „Streunernest“. Wie das neue Spielzeug bei den Hunden ankommt.

Es dauert einen Moment, dann haben Laika und Hota das Prinzip verstanden. Interessiert schnüffeln die beiden Mischlingshunde an den selbstgeknüpften Fleeceteppichen – und finden zwischen den Fransen begehrte Leckerlis, die sofort verspeist werden.

Die Schnüffelteppiche haben Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftsschule Neuburg selbst gebastelt und nun an die Auffangstation „Streunernest“ übergeben. Diese wurde 2019 in Rennertshofen gegründet und befindet sich in einer ehemaligen Bundeswehr-Schießanlage hinterhalb des Tierheims. Sabine Moosheimer gehört zum ehrenamtlichen „Streunernest“-Team und erklärt: „Wir haben durchschnittlich jeweils sechs Hunde aus Rumänien hier.“ Viele von ihnen kämen von der Straße und fänden im „Streunernest“ eine Unterkunft, ehe sie vermittelt werden.

Neuburger Schüler basteln Suchspiele für Hunde

Nun freut sich das Team von der Auffangstation über die Leckerli-Teppiche, die von der Schüler-AG für Werken und Gestalten selbst geknüpft wurden. Insgesamt neun Schüler der Wirtschaftsschule gehören zu der Gruppe, die von Monique Skrock geleitet wird. Gemeinsam mit Schülerin Ayleen Reisner hatte sie die Idee, die schmackhaften Suchspiele für Hunde zu basteln und anschließend zu spenden. Die 16-jährige Ayleen erzählt: „Das war viel Arbeit. Pro Stück haben wir etwa zwei Stunden gebraucht.“

Die Anleitung hat die Schülerin auf der Online-Pinnwand Pinterest entdeckt: Dort finden sich unter anderem viele Kochrezepte, Bastelanleitungen und Dekotipps zum Selbermachen. Benötigt werden für die Schnüffelteppiche lediglich Fleecedecken und eine Spülbeckeneinlage aus Kunststoff. Mit einer scharfen Schere werden die Decken in gleich große Streifen geschnitten und durch die Löcher in der Einlage gezogen. Auf einer Seite werden die Streifen festgeknotet. Danach fehlen nur noch die Leckerlis.

Die Spende kommt im "Streunernest" Rennertshofen gut an

Über die sind Laika und Hota ganz besonders glücklich. Die beiden Mischlinge dürfen die neuen Suchspiele als Erstes ausprobieren und genießen zusätzlich die Streicheleinheiten der Schüler. AG-Leiterin Monique Skrock findet besonders schön, dass die Jugendlichen aus eigener Initiative heraus Leckerlis mitgebracht haben und spenden – auch für die Tiere im benachbarten Tierheim.