Ständig Müllablagerungen: BRK überlegt, Altkleidercontainer im gesamten Landkreis abzubauen

Bernhard Pfahler ist sauer. Es sei „dreist“ und „unverschämt“, was sich die Menschen erlauben würden. Immer wieder müsse das BRK Müllablagerungen an seinen Altkleidercontainern feststellen. Dies komme mittlerweile wöchentlich vor, berichtet Pfahler, der Organisationsleiter im Kreisverband. Ein Fall aus der vergangenen Woche macht ihn besonders wütend. Neben den Containern in der Neuburger Karl-Konrad-Straße haben Unbekannte unter anderem mehrere Stühle, einen Kinderwagen, einen Staubsauger und noch vieles weitere abgelegt. „Eine richtige Sperrmüll-Entsorgung.“

Müll an Altkleidercontainern des BRK

Die Vorstellung mancher Menschen, mit solchen „Spenden“ armen Menschen zu helfen, sei völlig unrealistisch. Im Gegenteil: Für das BRK bedeute ein solcher Fall zusätzlicher Aufwand und Kosten. Die Helfer müssten den Müll eigenhändig entsorgen. Das binde Personal und ein Fahrzeug. „Die Entsorgung bereitet uns sehr viel Arbeit. Wir sind keine Sperrmüllsammelstelle“, betont Pfahler. Weil so etwas wie in der Karl-Konrad-Straße immer häufiger vorkommt, ist der Frust bei den Beteiligten mittlerweile groß – so groß, dass die Container nun möglicherweise wegkommen.

55 Container in Neuburg-Schrobenhausen könnten verschwinden

55 Altkleidercontainer betreibt das BRK im Kreis Neuburg-Schrobenhausen, etwa 20 davon in Neuburg. Man werde sich in den kommenden Wochen überlegen, ob man all diese Sammelstellen aufgibt, so Pfahler. Denn neben dem Aufwand für die illegalen Müllentsorgungen macht den Beteiligten noch etwas anderes zu schaffen. Der Markt für Altkleider sei zusammengebrochen, laut Pfahler unter anderem aufgrund des Kriegs in der Ukraine. Auch ein großer Sortierer sei insolvent gegangen. In der Folge bekomme man kaum noch Geld für Altkleidung, manchmal müsse man für die Weiterverarbeitung sogar zahlen.