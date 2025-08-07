Sommerkino in der Oberen Altstadt: Was es beim Brückenkollektiv zu sehen gibt

Natürlich ist die Spontanität auch dem Wetter geschuldet. Nachdem Regen und kühler Wind wochenlang den Sommer vermiest haben, verspricht zumindest das kommende Wochenende hohe Temperaturen und Sonnenschein. Für ein Freiluftkino also ideale Bedingungen, was sich auch Tobias Albrecht und das Brückenkollektiv gedacht haben dürften. Kurzfristig veranstalten sie am kommenden Samstag ein Kurzfilm-Sommerkino vor dem beinahe fertiggestellten Hauptquartier in der Oberen Altstadt. In gewisser Weise soll der Filmabend auch ein Startschuss für die restlichen Pläne des Brückenkollektivs in diesem Sommer sein.

Sommerkino in der Burgwehr wurde sehr gut angenommen, sagt Tobias Albrecht

„Natürlich hat das Wetter dabei die Hauptrolle gespielt, aber wir wollten nach dem Schloßfest nun auch endlich in die Gänge kommen“, sagt Albrecht. Das Sommerkino im vergangenen Jahr im Burgwehr-Garten sei hervorragend angenommen worden, und da sich „so kleine Sachen“ auch während des Umbaus und der Sanierung der ehemaligen Galerie am Schloß gut umsetzen lassen, habe man sich am Dienstag kurzfristig für eine Neuauflage vor der neuen Kollektiv-Galerie entschlossen. „Die Burgwehr war natürlich auch eine super Location, deswegen sind wir sehr gespannt, wie es hier nun laufen wird“, so Albrecht.

Los geht es am Samstag mit Musik und den ersten Drinks bereits um 20 Uhr. Wenn es dann gegen 21.30 Uhr dunkel genug ist, startet das Kino. Das Programm stammt wie schon bei der vergangenen Auflage vom Kurzfilmverleih „Interfilm berlin“, der auch das Kurzfilmfestival Berlin organisiert. Gezeigt werden insgesamt fünf Filme in Originalsprache und mit Untertiteln, insgesamt dauert das Programm rund 90 Minuten.

Welche Filme über die Leinwand flimmern werden, bleibt allerdings eine Überraschung für die Besucherinnen und Besucher. „Es wird auch ein für den Oscar nominierter Film dabei sein“, verrät Albrecht zumindest. Entsprechend der spontanen Planung soll auch die Stimmung ungezwungen und locker bleiben. Wem der Sinn danach steht, kann Stühle, Decken und Essen mitbringen, die Organisatoren sorgen derweil mit Teppichen, Wohnzimmerleuchten und gemütlichen Bänken für eine heimelige Atmosphäre. „Wir kommen um 18 Uhr zum Aufbauen, was um 20 Uhr dann steht, das steht“, sagt Albrecht.

Im Spätsommer will das Brückenkollektiv weitere Open-Air-Events in Neuburg anbieten

Ganz in diesem Sinne soll es auch für den Rest des Sommers weitergehen. „Wir haben angekündigt, dass wir schon in diesem Sommer den Außenbereich bespielen, und dieses Versprechen wollen wir auch halten. Wir wollen auf keinen Fall den Sommer verstreichen lassen, ohne dass hier was passiert.“ Denkbar seien neben weiteren Kinoabenden auch Konzerte, Poetry-Slams und Kunstinstallationen. „Diese Dinge lassen sich mit begrenztem Aufwand gut vorbereiten und wir bekommen damit Leben rein“, sagt Albrecht, der zumindest für diesen Sommer auf diese Art Ad-hoc-Events setzt, auch als eine Art Testphase für den Außenbereich. Sobald der kraftraubende Umbau abgeschlossen ist – lediglich die Druckwerkstatt muss noch eingerichtet werden – will sich das Brückenkollektiv wieder ganz auf seine Kernaufgaben Kunst und Kultur konzentrieren.