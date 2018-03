13.03.2018

Lokalsport

Bezirksoberliga

Endtabelle Willprechtszell I 30:10; 26 :4

Prittlbach III 19:21; 16 :14

Klingsmoos I 20:20 ; 14 :16

Gallenbach I 17:23; 13 :17

Singenbach I 20:20 12:18

Maisach I 14:26; 9:21

Bezirksliga

Unterstall 2 – Ried 1 1532:1521

Unterstall: Würfl Gisela (386), Albrecht Johanna (389), Ammler Laura (388) Hörmann Elisa (369) Heckl Willi (382)

Tabelle

Unterstall II 19:1 15377

Großinzemoos I 14:6 15274

Unterzeitlbach I 11:9 13703

Ried I 10:10 15177

Kleinberghofen I 6:14 15096

Tödtenried I 0:20 14915

Gauoberliga A 1

Gundelsdorf 2 – Burgheim 1 1529:1518

Klingsmoos 1 – Hollenbach 2 1475:1465

Bayerdilling 1 – Reicherstein 1 1504:1513

Hollenbach 1 – Sehensand 1 1503:1506

Tabelle

Edelweiß Reicherstein 1 20:2 16697

Enzian Sehensand 1 18:4 16557

Tagberg. Gundelsdorf 2 14:8 16564

Schützenfr. Burgheim 1 10:12 16646

Tell Hollenbach 1 9:13 16529

Birkenl. Klingsmoos 1 8:14 16419

Gemütl. Bayerdilling 1 7:15 16510

Tell Hollenbach 2 2:20 16269

Gauoberliga B 1

Bergen 1 – A. Ludwigsmoos 1 1484:1452

Hütting 1 – Pöttmes 1 1462:1439

Schainbach 1 – Unterstall 3 1500:1434

Etting 1 – Grimolzhausen 2 1456:1462

Tabelle

Alt-Baring Bergen 1 20:2 16405

Juraschützen Hütting 1 18:4 16397

Hubertus Schainbach 1 18:4 16268

Jennerwein Etting 1 10:12 16101

Eichenlaub Unterstall 3 6:16 16004

Abends. Ludwigsmoos 1 6:16 15975

Kgl.priv.FSG Pöttmes 1 6:16 15965

Alpenrose Grimolzh. 2 4:18 15752

Gauoberliga B 2

Heinrichsheim 1 – Grimolzh. 1 1468:1483

Burgheim 2 – Schorn 1 1461:1479

Walda 1 – Bayerdilling 2 1500:1478

Bergheim 2 – Bergen 2 1509:1490

Tabelle

Gemütlichkeit Bayerd. 2 18:4 16412

Auerhahn Walda 1 17:5 16349

Donauperle Bergheim 2 16:6 16297

Alt-Baring Bergen 2 12:10 16215

Lindensch. Schorn 1 10:12 16263

Schützenfr. Burgheim 2 9:13 16239

Alpenrose Grimolzh. 1 4:18 16030

Einigkeit Heinrichsh. 1 2:20 16013

Gauoberliga C 1

Walda 2 – Hütting 2 1418:1437

Reicherstein 3 – Schainbach 2 1410:1437

Ambach 1 – Straß 1 1443:1434

Tabelle

Juraschützen Hütting 2 16:0 11649

Winterlust Straß 1 10:6 11595

Auerhahn Walda 2 8:8 11504

Eintracht Ambach 1 6:10 11488

Hubertus Schainbach 2 4:12 11583

Edelweiß Reicherstein 3 4:12 11378

Gauoberliga C 2

Staudheim 3 – Bergheim 3 1467:1467

Trugenhofen 1 – Unterstall 4 1442:1494

Gundelsdorf 3 – Joshofen 1 1442:1465

Tabelle

Eichenlaub Unterstall 4 16:0 11960

Hubertus Joshofen 1 10:6 11705

Winterlust Staudheim 3 9:7 11691

Usseltaler Trugenhofen 1 8:8 11650

Donauperle Bergheim 3 3:13 11582

Tagberg. Gundelsdorf 3 2:14 11461

Gauoberliga C 3

Etting 2 – Reicherstein 2 1444:1470

Hütting 3 – Ambach 2 1481:1456

Riedheim 1 – Stengelheim 1 1477:1462

Tabelle

Edelweiß Reicherstein 2 12:4 11783

Juraschützen Hütting 3 12:4 11734

1925 Stengelheim 1 8:8 11713

Hubertus Riedheim 1 8:8 11628

Eintracht Ambach 2 4:12 11617

Jennerwein Etting 2 4:12 11557

Gauoberliga C 4

Ambach 3 – Gempfing 1 1475:1471

Bergheim 4 – Klingsmoos 2 1412:1447

Bayerdilling 3 – Staudheim 21397:1480

Tabelle

Winterlust Staudheim 2 16:0 11935

Eintracht Ambach 3 10:6 11677

B. Klingsmoos 2 10:6 11650

Almenrausch Gempfing 1 8:8 11663

Gemütlichkeit Bayerd. 3 4:12 11506

Donauperle Bergheim 4 0:16 11198

Gauliga 1

Schorn 2 – Hollenbach 3 1412:1442

Münster 1 – Burgheim 3 1492:1430

Ambach 4 – Obermaxfeld 1 1435:1446

Tabelle

Edelweiß Münster 1 16:0 11925

Tell Hollenbach 3 12:4 11604

1922 Obermaxfeld 1 12:4 11556

Eintracht Ambach 4 6:10 11396

Lindensch. Schorn 2 2:14 11366

Schützenfr. Burgheim 3 0:16 11118

Gauliga 2

Hollenbach 4 – Unterstall 5 1453:1416

Sehensand 2 – Bergen 3 1397:1462

Mauern 1 – Untermaxfeld 1 1426:1390

Tabelle

Tell Hollenbach 4 14:2 11569

Alt-Baring Bergen 3 14:2 11447

Weinbergsch. Mauern 1 12:4 11472

Eichenlaub Unterstall 5 4:12 11374

Enzian Sehensand 2 2:14 11243

Hubertus Unterm. 1 2:14 11178

Gauliga 3

Ambach 5 – Holzkirchen 1 1411:1431

Marienheim 1 – Rohrenfels 2 1417:1443

Walda 3 – Hollenbach 5 1428:1445

Tabelle

Tell Hollenbach 5 14:2 11498

Auerhahn Walda 3 10:6 11371

1906 Rohrenfels 2 8:8 11382

Gemütl. Holzkirchen 1 8:8 11350

Zimmers. Marienheim 1 6:10 11342

Eintracht Ambach 5 2:14 11159

Gauliga 4

Bittenbrunn 1 – Rohrenfels 1 1408:1434

Haselbach 1 – Handzell 1 1406:1440

Klingsmoos 2 – Schainbach 3 1407:1396

Tabelle

Jägerblut Handzell 1 14:2 11591

SG 07 Klingsmoos 2 12:4 11426

1906 Rohrenfels 1 10:6 11435

Edelweiß Haselbach 1 6:10 11386

Hubertus Schainbach 3 6:10 11366

Finkenst. Bittenbrunn 1 0:16 11283

A-Klasse 1

Staudheim 5 – Gundelsdorf 4 1423:1445

Bergheim 5 – Unterstall 6 1344:1394

Pöttmes 2 – Schorn 3 1413:1380

Tabelle

Eichenlaub Unterstall 6 14:2 11321

Kgl.priv.FSG Pöttmes 2 14:2 11259

Tagberg. Gundelsdorf 4 10:6 11361

Lindensch. Schorn 3 6:10 11205

Winterlust Staudheim 5 4:12 11094

Donauperle Bergheim 5 0:16 8090

A-Klasse 2

Staudheim 4 – Gundelsdorf 5 1408:1365

Burgheim 4 – A. Ludwigsm. 3 1483:1415

Handzell 3 – Grimolzhausen 3 1401:1400

Tabelle

Schützenfr. Burgheim 4 14:2 11249

Abends. Ludwigsmoos 3 10:6 11224

Alpenrose Grimolzh. 3 8:8 11201

Winterlust Staudheim 4 6:10 11021

Jägerblut Handzell 3 6:10 10913

Tagberg. Gundelsdorf 5 4:12 10941

A-Klasse 3

Grimolzhausen 4 – Riedheim 2 1389:1378

Bayerdilling 4 – Münster 2 1347:1393

Handzell 2 – Walda 4 1407:1374

Tabelle

Jägerblut Handzell 2 12:4 11310

Auerhahn Walda 4 12:4 11188

Alpenrose Grimolzh. 4 10:6 11146

Edelweiß Münster 2 8:8 11124

Gemütlichk. Bayerdil. 4 4:12 10886

Hubertus Riedheim 2 2:14 11075

A-Klasse 4

Joshofen 2 – Heinrichsheim 2 1412:1391

Handzell 4 – Dezenacker 1 1346:1395

A. Ludwigsmoos 2 – Unterm. 2 1455:1404

Tabelle

Abends. Ludwigsmoos 2 16:0 11650

Hubertus Joshofen 2 10:6 11243

Hubertus Untermaxfeld 2 8:8 11228

Bavaria Dezenacker 1 6:10 11049

Einigkeit Heinrichsh. 2 4:12 11032

Jägerblut Handzell 4 4:12 10919

B-Klasse 1

Kunding 1 – Hollenbach 6 1397:1404

Gempfing 2 – Riedheim 3 1359:1399

Etting 3 – Schönesberg 1 1370:1364

Tabelle

Tell Hollenbach 6 16:0 11365

Auerhahn Kunding 1 12:4 11100

Hubertus Riedheim 3 8:8 11083

Almenr. Gempfing 2 6:10 10998

Jennerwein Etting 3 4:12 10894

Gemütl. Schönesberg 1 2:14 10752

B-Klasse 2

Ambach 6 – Trugenhofen 2 1351:1393

Schorn 4 – Bayerdilling 5 1357:1346

Reicherstein 4 – Schainbach 4 1374:1282

Tabelle

Edelweiß Reicherstein 4 16:0 11244

Usselt. Trugenhofen 2 13:3 11087

Gemütlichkeit Bayerd. 5 9:7 10938

Eintracht Ambach 6 4:12 10897

Lindensch. Schorn 4 4:12 10544

Hubertus Schainbach 4 2:14 10437

B-Klasse 3

Hütting 4 – Ried-Hessellohe 1 1388:1316

Gundelsdorf 6 – Handzell 5 1374:1278

Ambach 7 – Obermaxfeld 2 1423:1381

Tabelle

Eintracht Ambach 7 12:4 11271

Juraschützen Hütting 4 12:4 11094

Tagberg. Gundelsdorf 6 12:4 11018

Ried-Hessellohe 1 8:8 10679

1922 Obermaxfeld 2 4:12 10796

Jägerblut Handzell 5 0:16 10394

B-Klasse 4

Untermaxfeld 3 – Bergen 4 1388:1345

Ludwigsmoos 4 – Bergheim 6 1361:1292

Burgheim 5 – Klingsmoos 3 1345:1433

Tabelle

SG 07 Klingsmoos 3 14:2 11097

Abends. Ludwigsmoos 4 14:2 11062

Hubertus Untermaxf. 3 10:6 11007

Alt-Baring Bergen 4 6:10 10833

Schützenfr. Burgheim 5 4:12 10679

Donauperle Bergheim 6 0:16 10233

C-Klasse 1

Walda 6 – Ried-Hessellohe 2 1040:1037

Holzkirchen 2 – Ambach 9 954:983

Ludwigsmoos 5 – Rohrenfels 3 1057:1010

Tabelle

Abendstern Ludwigsm. 5 14:2 8398

Ried-Hessellohe 2 12:4 8155

Auerhahn Walda 6 8:8 8095

Eintracht Ambach 9 6:10 7887

Gemütlichkeit Holzk. 2 4:12 7927

1906 Rohrenfels 3 4:12 7877

C-Klasse 2

Ludwigsm. 6 – Gundelsdorf 7 1002:1014

Gempfing 3 – Klingsmoos 4 968:947

Grimolzhausen 5 – Ambach 8 1071:1002

Tabelle

Alpenr. Grimolzhausen 5 16:0 8599

Eintracht Ambach 8 12:4 8224

Tagberg. Gundelsdorf 7 12:4 8219

Abendst. Ludwigsmoos 6 4:12 8019

Almenrausch Gempfing 3 2:14 7782

Birkenlaub Klingsmoos 4 2:14 7612

C-Klasse 3

Grimolzhausen 7 – Münster 3 1022:1009

Hollenbach 7 – Rohrenfels 4 1119:1082

Klingsmoos 3 – Schorn 5 1055:976

Tabelle

Tell Hollenbach 7 16:0 8811

1906 Rohrenfels 4 12:4 8508

Birkenlaub Klingsmoos 3 10:6 8315

Lindenschützen Schorn 5 6:10 8050

Alpenr. Grimolzhausen 7 4:12 7870

Edelweiß Münster 3 0:16 8043

C-Klasse 4

Untermaxfeld 4 – Bayerdilling 6 0:1012 Ø

Heinrichsheim 3 – Grimolzh. 6 996:1001

Straß 2 – Haselbach 2 984:1005

Tabelle

Alpenr. Grimolzhausen 6 12:4 8071

Gemütl. Bayerdilling 6 11:5 8093

Edelweiß Haselbach 2 10:6 7894

Winterlust Straß 2 8:8 7921

Einigkeit Heinrichsheim 3 7:9 8047

Hubertus Untermaxfeld 4 0:16 0

D-Klasse 1

Sehensand 3 – Hollenbach 8 982:1035

Unterstall 7 – Klingsmoos 6 943:951

Bergen 5 – Walda 5 953:1012

Tabelle

Tell Hollenbach 8 16:0 8355

Enzian Sehensand 3 8:8 7990

Alt-Baring Bergen 5 8:8 7885

Auerhahn Walda 5 8:8 7773

Birkenlaub Klingsmoos 6 8:8 7688

Eichenlaub Unterstall 7 0:16 7672

D-Klasse 2

Klingsmoos 5 – Gempfing 4 940:1015

Ludwigsmoos 7 – Ried-Hessel. 3 961:997

Oberhausen 1 – Joshofen 3 1034:988

Tabelle

Auerh. Ried-Hessellohe 3 16:0 8143

Almenrausch Gempfing 4 12:4 8128

Roter Hirsch Oberhausen 1 8:8 7502

Abendst. Ludwigsmoos 7 6:10 6589

Hubertus Joshofen 3 4:12 7796

Birkenlaub Klingsmoos 5 2:14 7396

D-Klasse 3

Riedheim 4 – Holzkirchen 3 988:983

Hollenbach 9 – Handzell 6 1010:948

Schainbach 5 – Kunding 2 988:970

Tabelle

Tell Hollenbach 9 15:1 8034

Hubertus Schainbach 5 13:3 8061

Gemütlichk. Holzkirchen 3 8:8 7933

Auerhahn Kunding 2 6:10 7815

Hubertus Riedheim 4 4:12 7794

Jägerblut Handzell 6 2:14 7570

D-Klasse 4

Mauern 2 – A. Ludwigsmoos 8 984:1015

Trugenhofen 3 – Gundelsdorf 8 1005:942

B. Klingsmoos 7 – Ambach 10 1050:1014

Tabelle

Abendst. Ludwigsmoos 8 16:0 8289

Birkenlaub Klingsmoos 7 12:4 8098

Eintracht Ambach 10 12:4 8062

Usseltaler Trugenhofen 3 4:12 7888

Weinbergsch. Mauern 2 4:12 7736

Tagberg. Gundelsdorf 8 0:16 7475

E-Klasse 1

Schönesberg 2 – Ludwigsm. 9 1004:980

Haselbach 3 – Pöttmes 3 980:973

Straß 3 – Grimolzhausen 8 968:858

Tabelle

Gemütl. Schönesberg 2 16:0 8091

Kgl.priv.FSG Pöttmes 3 12:4 8021

Edelweiß Haselbach 3 12:4 7718

Abendst. Ludwigsmoos 9 4:12 7654

Winterlust Straß 3 4:12 7345

Alpenr. Grimolzhausen 8 0:16 7281

E-Klasse 2

Kunding 3 – Trugenhofen 4 1002:999

Holzkirchen 4 – Straß 4 994:935

Obermaxfeld 3 – Reicherstein 5 969:1073

Tabelle

Edelweiß Reicherstein 5 16:0 8322

Auerhahn Kunding 3 10:6 7703

Gemütl. Holzkirchen 4 6:10 7748

Usseltaler Trugenhofen 4 6:10 7707

1922 Obermaxfeld 3 6:10 7228

Winterlust Straß 4 4:12 7605

E-Klasse 3

Grimolzhausen 9 – Bayerdil. 7 1001:968

Gempfing 5 – Ambach 11 983:978

Staudheim 6 – Hütting 5 967:1017

Tabelle

Juraschützen Hütting 5 16:0 8080

Eintracht Ambach 11 10:6 7916

Alpenrose Grimolzh. 9 10:6 7839

Almenrausch Gempfing 5 10:6 7732

Winterlust Staudheim 6 2:14 7577

Gemütl. Bayerdilling 7 0:16 7592

E-Klasse 4

Grimolzh. 10 – Ludwigsm. 10 1025:979

Holzkirchen 5 – Walda 7 947:928

Obermaxfeld 4 – Hollenbach 10 948:960

Tabelle

Alpenrose Grimolzh. 10 16:0 8096

Tell Hollenbach 10 12:4 7815

Abendst. Ludwigsmoos 10 8:8 7839

Gemütl. Holzkirchen 5 6:10 7747

1922 Obermaxfeld 4 4:12 7576

Auerhahn Walda 7 2:14 7414

F-Klasse 1

Ried-Hessellohe 4 – Etting 4 977:961

Haselbach 5 – Kunding 4 871:891

Tabelle

Ried-Hessellohe 4 12:0 5870

Abendst. Ludwigsmoos 12 8:3 5288

Jennerwein Etting 4 7:4 5526

Auerhahn Kunding 4 4:10 6064

Edelweiß Haselbach 5 0:14 5753

F-Klasse 2

A. Ludwigsmoos 11 – Mauern 3911:942

Straß 5 – Schönesberg 4 825:944

Tabelle

Tell Hollenbach 11 10:2 5713

Weinbergschü. Mauern 3 10:2 5679

Gemütl. Schönesberg 4 6:8 6240

Abendst. Ludwigsmoos 11 6:6 5388

Winterlust Straß 5 0:14 5587

F-Klasse 3

Schönesberg 3 – Ludwigsm. 13 963:1023

Staudheim 7 – Ambach 12 1013:933

Tabelle

Abendst. Ludwigsm. 13 12:0 6027

Winterlust Staudheim 7 10:2 5977

Edelweiß Haselbach 4 6:6 5818

Eintracht Ambach 12 2:12 6508

Gemütlich. Schönesberg 3 2:12 6291

Die besten Einzelergebnisse ab 375 Ringe

389 Kiowski Simone, Schützenfreunde Burgheim 4 387 Westermair Simone, Gemütlichkeit Bayerdilling 1; Mack Johannes, Schützenfreunde Burgheim 1 386 Ammler Laura-Marie, Eichenlaub Unterstall 4; Grießer Kathrin, Tagberg. Gundelsdorf 2 385 Geiger Silvia Edelweiß Reicherstein 1; Heckl Birgit, Lindenschützen Schorn 1 384 Pohlmann Dominik, Gemütlichkeit Bayerdilling 1; Heigemeir Maria, Tagberg. Gundelsdorf 2; Lehmeier Robert, Winterlust Staudheim 3 382 Buchhart Simone, Edelweiß Reicherstein 1; Schmid Christoph, Kgl.priv.FSG Pöttmes 1; Schmid Lea, Tagberg. Gundelsdorf 2 381 Schiele Diana, Almenrausch Gempfing 1; Weidenhiller Lena, Alt-Baring Bergen 2; Mayr Maria, Auerhahn Walda 1; Heindl Melanie, Donauperle Bergheim 2; Habermeyer Peter, Enzian Sehensand 1; Seiler Josef, Hubertus Schainbach 1; Seiler Matthias; Hubertus Schainbach 1; Riel Stefanie, Schützenfreunde Burgheim 1

380 Diepold Thomas, Donauperle Bergheim 3; Kiowski Simone, Schützenfreunde Burgheim 5; Specht Theresa, Tell Hollenbach 1 379 Hackenberg Hubert, Alt-Baring Bergen 1; Friedrich Torsten Enzian Sehensand 1; 378 Rückert Richard, Einigkeit Heinrichsheim 1; Bürle Christina, Hubertus Riedheim 1; Rossmann Andreas, Jennerwein Etting 2; Daferner Karolin, Juraschützen Hütting 3; Bauer Vanessa, Jägerblut Handzell 2 377 Gietl Klaus Peter, Alt-Baring Bergen 1; Daferner Johanna, Auerhahn Walda 1; Gensberger Anna, Donauperle Bergheim 2; Hackner Ramona, Donauperle Bergheim 3; Schmid Ulrike, Edelweiß Reicherstein 1; Spett Eva-Maria, Gemütlichkeit Bayerdilling 2; Meitinger Lisa Marie, Tagberg. Gundelsdorf 2; Förg Julia, Tell Hollenbach 1; Stachel Tobias, Tell Hollenbach 4 376 Huber Martin, Alpenrose Grimolzhausen 1; Specht Roland, Birkenlaub Klingsmoos 1; Riedl Florian, Donauperle Bergheim 2; Buchhart Michael, Edelweiß Reicherstein 2; Brandner Konrad, Tell Hollenbach 2; Haschner Simone, Winterlust Staudheim 2 375 Seemeier Antonia, 1906 Rohrenfels 2 ; Seitz Bernadette, Birkenlaub Klingsmoos 2; Heindl Lorena Donauperle Bergheim 2; Roßkopf Stefanie; Edelweiß Münster 1; Schmidberger Paula, Eintracht Ambach 3; Zinsmeister Manfred, Jennerwein Etting 2; Kühnlein Corinna SG 07 Klingsmoos 2; Mack Bernhard, Schützenfreunde Burgheim 1; Artner Samira, Schützenfreunde Burgheim 1; Rossmann Oliver, Schützenfreunde Burgheim 2; Reichel Julian, Schützenfreunde Burgheim 4

Die besten Einzelergebnisse ab 270 Ringe

290 Böck Sonja, Tell Hollenbach 7 287 Seemeier Antonia, 1906 Rohrenfels 4 283 Mai Ninive Alina, Birkenlaub Klingsmoos 3 280 Mayr Michael, T. Hollenbach 7 278 Grabler Theresa, Tell Hollenbach 7 277 Reble Lennart, Birkenlaub Klingsmoos 3; Braun Julia, Juraschützen Hütting 5; Pettmesser Britta, Tell Hollenbach 9 276 Wiedemann Collien, Birkenlaub Klingsmoos 3 275 Lehmeier Hubert, 1922 Obermaxfeld 4; Rott Julian, Edelweiß Reicherstein 5 273 Habermeyer Florian, 1906 Rohrenfels 4; Riepold Katrin, Alpenrose Grimolzhausen 5 272 Nowak Theresa, Abendstern Ludwigsmoos 5; Ächter Martina, Abendstern Ludwigsmoos 8 271 Nowak Magdalena, Abendstern Ludwigsmoos 5; Mayr Peter, Tell Hollenbach 7; Fürst Eva, Tell Hollenbach 8; Roßkopf Bianca, Weinbergschützen Mauern 2; Lenz Christian, Birkenlaub Klingsmoos 7

Themen Folgen