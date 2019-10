00:05 Uhr

Reich. 1 – Staudheim 2 1520:1477

Holl. 1 – Burgheim 1 1515:1495

Bayer. 1 – Klingsm. 1 1497:1509

Sehen. 1 – Unterstall 3 1479:1475

Tabelle:

Reicherstein 1 4:2 4548

Hollenbach 1 4:2 4519

Bayerdilling 1 4:2 4516

Klingsmoos 1 4:2 4504

Burgheim 1 4:2 4479

Unterstall 3 2:4 4445

Sehensand 1 2:4 4439

Staudheim 2 0:6 4415

Gauoberliga B 1

Bergen 1 – Grimolz. 2 1483:1479

Hütting 1 – Unterst. 4 1506:1434

Schainb. 1 – Münster 1 1461:1511

Staud. 3 – Pöttmes 1 1452:1459

Tabelle:

Hütting 1 6:0 4474

Münster 1 4:2 4467

Bergen 1 4:2 4461

Grimolzhausen 2 4:2 4451

Schainbach 1 2:4 4438

Staudheim 3 2:4 4383

Pöttmes 1 2:4 4368

Unterstall 4 0:6 4316

Gauoberliga B 2

Burg. 2 – Etting 1 1470:1456

Walda 1 – Bergen 2 1474:1467

Bayerd. 2 – Hollen. 2 1425:1463

Heinr. 1 – Grimolz. 1 1468:1475

Tabelle:

Burgheim 2 6:0 4455

Bergen 2 4:2 4442

Walda 1 4:2 4414

Hollenbach 2 4:2 4400

Etting 1 2:4 4408

Grimolzhausen 1 2:4 4400

Heinrichsheim 1 1:5 4384

Bayerdilling 2 1:5 4342

Gauoberliga C 1

Gempf. 1 – Ambach 1 1421:1430

Reich. 2 – Schainb. 2 1479:1440

Hollen. 4 – Ludwig. 1 1476:1483

Tabelle:

Ludwigsmoos 1 4:0 2973

Hollenbach 4 2:2 2948

Reicherstein 2 2:2 2910

Schainbach 2 2:2 2887

Ambach 1 2:2 2874

Gempfing 1 0:4 2840

Gauoberliga C 2

Ludw. 2 – Hütting 2 1408:1454

Burg. 3 – Bergheim 3 1417:1458

Ambach 3 – Bergen 3 1436:1449

Tabelle:

Bergen 3 4:0 2909

Bergheim 3 4:0 2895

Hütting 2 2:2 2883

Ambach 3 2:2 2875

Burgheim 3 0:4 2830

Ludwigsmoos 2 0:4 2799

Gauoberliga C 3

Klings. 2 – Hollen. 5 1469:1446

Etting 2 – Hütting 3 1401:1409

Riedh. 1 – Stengel. 1 1485:1443

Tabelle:

Klingsmoos 2 4:0 2947

Riedheim 1 2:2 2903

Stengelheim 1 2:2 2899

Hollenbach 5 2:2 2873

Hütting 3 2:2 2803

Etting 2 0:4 2811

Gauoberliga C 4

Hollen. 3 – Schorn 1 1487:1408

Handz. 1 – Joshofen 1 1440:1436

Bergh. 2 – Ambach 2 1404:1444

Tabelle:

Hollenbach 3 4:0 2961

Ambach 2 4:0 2917

Handzell 1 2:2 2860

Schorn 1 2:2 2859

Joshofen 1 0:4 2872

Bergheim 2 0:4 2829

Gauliga 1

Pöttmes 2 – Walda 2 1437:1442

Gund. 3 – Rohrenf. 1 1440:1441

Unterst. 5 – Hand. 2 1404:1413

Tabelle:

Rohrenfels 1 4:0 2902

Walda 2 4:0 2871

Handzell 2 4:0 2854

Gundelsdorf 3 0:4 2879

Pöttmes 2 0:4 2838

Unterstall 5 0:4 2808

Gauliga 2

Ambach 4 – Walda 3 1392:1443

Unterst. 6 – Klings. 2 1351:1478

Reich. 4 – Haselbach 1 1426:1422

Tabelle:

Klingsmoos 2 4:0 2931

Walda 3 4:0 2878

Haselbach 1 2:2 2838

Reicherstein 4 2:2 2797

Ambach 4 0:4 2765

Unterstall 6 0:4 2762

Gauliga 3

Grimo. 3 – Reicher. 3 1481:1394

Rohren. 2 – Straß 1 1377:1403

Bayer. 3 – Schorn 2 1412:1376

Tabelle:

Grimolzhausen 3 4:0 2946

Straß 1 2:2 2839

Reicherstein 3 2:2 2802

Bayerdilling 3 2:2 2790

Schorn 2 2:2 2780

Rohrenfels 2 0:4 2766

Gauliga 4

Marien. 1 – Schain. 3 1456:1423

Grimo. 4 – Trugenh. 1 1425:1440

Oberm. 1 – Sehens. 2 1447:1424

Tabelle:

Trugenhofen 1 4:0 2898

Obermaxfeld 1 4:0 2878

Marienheim 1 2:2 2909

Sehensand 2 2:2 2872

Grimolzhausen 4 0:4 2835

Schainbach 3 0:4 2780

A-Klasse 1

Gempf. 2 – Hollen. 6 1362:1349

Dezen. 1 – Münster 2 1395:1380

Gundel. 4 – Mauern 1 1412:1434

Tabelle:

Mauern 1 4:0 2839

Gundelsdorf 4 2:2 2809

Dezenacker 1 2:2 2774

Münster 2 2:2 2751

Gempfing 2 2:2 2727

Hollenbach 6 0:4 2707

A-Klasse 2

Ambach 6 – Gund. 5 1375:1404

Klings. 3 – Unterm. 1 1416:1443

Bergh. 4 – Ludwig. 3 1354:1370

Tabelle:

Untermaxfeld 1 4:0 2884

Gundelsdorf 5 4:0 2802

Klingsmoos 3 2:2 2815

Ludwigsmoos 3 2:2 2767

Bergheim 4 0:4 2721

Ambach 6 0:4 2716

A-Klasse 3

Ludw. 4 – Ambach 5 1417:1403

Unterm. 2 – Schorn 3 1381:1428

Hollen. 7 – Walda 4 1444:1403

Tabelle:

Ludwigsmoos 4 4:0 2830

Hollenbach 7 2:2 2870

Schorn 3 2:2 2837

Ambach 5 2:2 2830

Untermaxfeld 2 2:2 2744

Walda 4 0:4 2745

A-Klasse 4

Handz. 3 – Bergh. 5 1352:1398

Bitten. 1 – Burgh. 4 1425:1361

Holzk. 1 – Ambach 7 1456:1400

Tabelle:

Bergheim 5 4:0 2824

Bittenbrunn 1 4:0 2813

Holzkirchen 1 2:2 2875

Burgheim 4 2:2 2713

Ambach 7 0:4 2759

Handzell 3 0:4 2684

B-Klasse 1

Grimo. 6 – Bayerd. 4 1364:1375

Klings. 3 – Riedh. 2 1438:1344

Walda 5 – Ludwig. 5 1396:1364

Tabelle:

Klingsmoos 3 4:0 2841

Walda 5 4:0 2792

Grimolzhausen 6 2:2 2728

Bayerdilling 4 2:2 2702

Ludwigsmoos 5 0:4 2727

Riedheim 2 0:4 2704

B-Klasse 2

Gund. 7 – Staudheim 5 1404:1364

Trugen. 2 – Handz. 4 1442:1352

Rohr. 3 – Bayerd. 5 1384:1322

Tabelle:

Gundelsdorf 7 4:0 2815

Trugenhofen 2 4:0 2809

Staudheim 5 2:2 2730

Rohrenfels 3 2:2 2713

Handzell 4 0:4 2684

Bayerdilling 5 0:4 2655

B-Klasse 3

Gund. 6 – Staudh. 4 1269:1380

Kunding 1 – Etting 3 1397:1353

Ried-H. 1 – Riedh. 3 1443:1397

Tabelle:

Ried-Hessellohe 1 4:0 2883

Kunding 1 4:0 2807

Staudheim 4 2:2 2782

Etting 3 2:2 2757

Riedheim 3 0:4 2768

Gundelsdorf 6 0:4 2638

B-Klasse 4

Ludw. 6 – Obermax. 2 1391:1333

Bergen 4 – Grimo. 5 1414:1421

Schain. 4 – Heinr. 2 1392:1412

Tabelle:

Grimolzhausen 5 4:0 2843

Heinrichsheim 2 4:0 2783

Schainbach 4 2:2 2801

Ludwigsmoos 6 2:2 2754

Bergen 4 0:4 2757

Obermaxfeld 2 0:4 2733

C-Klasse 1

Walda 6 – Handzell 5 1002:1006

Schorn 4 – Schönesb. 1 993:1036

Hollen. 9 – Rohren. 4 1024:963

Tabelle:

Schönesberg 1 4:0 2074

Handzell 5 4:0 2023

Hollenbach 9 2:2 2011

Rohrenfels 4 2:2 1939

Walda 6 0:4 1968

Schorn 4 0:4 1955

C-Klasse 2

Ludw. 7 – Reicherst. 5 1002:992

Grimo. 7 – Haselbach 2 1043:958

Klings. 4 – Ambach 8 1015:991

Tabelle:

Ludwigsmoos 7 4:0 2004

Grimolzhausen 7 2:2 2050

Ambach 8 2:2 2026

Reicherstein 5 2:2 1999

Klingsmoos 4 2:2 1993

Haselbach 2 0:4 1955

C-Klasse 3

Burgh. 5 – Heinr. 3 998:972

Holzk. 2 – Kunding 2 1004:1033

Bayer. 6 – Oberhaus. 1 967:985

Tabelle:

Kunding 2 4:0 2026

Oberhausen 1 4:0 2004

Heinrichsheim 3 2:2 1998

Burgheim 5 2:2 1972

Holzkirchen 2 0:4 2015

Bayerdilling 6 0:4 1968

C-Klasse 4

Hollen. 8 – Klings. 5 1048:1013

Straß 2 – Grimolz. 8 977:992

Ried-H. 2 – Ludw. 8 1010:1011

Tabelle:

Hollenbach 8 4:0 2083

Ludwigsmoos 8 4:0 2055

Klingsmoos 5 2:2 2049

Grimolzhausen 8 2:2 2022

Ried-Hessellohe 2 0:4 2016

Straß 2 0:4 1887

D-Klasse 1

Ludw. 9 – Hollenb. 10 994:1019

Staud. 6 – Haselbach 3 1036:1011

Etting 4 – Pöttmes 3 973:1003

Tabelle:

Pöttmes 3 4:0 1998

Hollenbach 10 4:0 1993

Staudheim 6 2:2 2016

Ludwigsmoos 9 2:2 1967

Haselbach 3 0:4 1963

Etting 4 0:4 1939

D-Klasse 2

Hasel. 4 – Gempfing 3 994:1014

Schönes. 2 – Trugen. 3 990:917

Gundel. 8 – Mauern 2 941:984

Tabelle:

Gempfing 3 4:0 2045

Mauern 2 4:0 1987

Haselbach 4 2:2 1984

Schönesberg 2 2:2 1978

Gundelsdorf 8 0:4 1886

Trugenhofen 3 0:4 1877

D-Klasse 3

Holzk. 3 – Ried-H. 3 1004:979

Unterst. 7 – Schainb. 5 983:987

Ambach 9 – Straß 3 986:1015

Tabelle:

Straß 3 4:0 2026

Schainbach 5 4:0 1987

Ried-Hessellohe 3 2:2 1981

Holzkirchen 3 2:2 1975

Unterstall 7 0:4 1970

Ambach 9 0:4 1961

D-Klasse 4

Ambach 10 – Holzkir. 4 1007:938

Grimo. 9 – Gempfing 4 1027:953

Bergen 5 – Ludwigs. 10 942:929

Tabelle:

Grimolzhausen 9 4:0 2071

Ambach 10 4:0 2034

Bergen 5 4:0 1928

Holzkirchen 4 0:4 1917

Gempfing 4 0:4 1912

Ludwigsmoos 10 0:4 1856

E-Klasse 1

Handzell 6 – Klings. 6 952:964

Schönes. 3 – Burgh. 6 1012:914

Ambach 11 – Grimolz. 10 991:909

Tabelle:

Klingsmoos 6 4:0 1949

Schönesberg 3 2:2 1960

Ambach 11 2:2 1933

Burgheim 6 2:2 1892

Grimolzhausen 10 2:2 1875

Handzell 6 0:4 1925

E-Klasse 2

Ludw. 12 – Holzkirch. 5 942:911

Oberm. 3 – Schönes. 4 1022:975

Walda 7 – Straß 4 941:883

Tabelle:

Obermaxfeld 3 4:0 2029

Ludwigsmoos 12 4:0 1880

Walda 7 4:0 1875

Schönesberg 4 0:4 1909

Straß 4 0:4 1793

Holzkirchen 5 0:4 1768

E-Klasse 3

Grimo. 11 – Riedheim 4 986:869

Kunding 3 – Heinr. 4 845:922

Pöttmes 4 – Ludw. 11 924:996

Tabelle:

Ludwigsmoos 11 4:0 2043

Heinrichsheim 4 4:0 1897

Grimolzhausen 11 2:2 1937

Pöttmes 4 2:2 1883

Riedheim 4 0:4 1775

Kunding 3 0:4 1765

E-Klasse 4

Bayer. 7 – Mauern 3 921:930

Trug. 4 – Bergen 6 911:960

Staud. 7 – Hollenbach 11 966:924

Tabelle:

Bergen 6 4:0 1931

Staudheim 7 4:0 1894

Hollenbach 11 2:2 1900

Mauern 3 2:2 1853

Bayerdilling 7 0:4 1869

Trugenhofen 4 0:4 1848

F-Klasse 1

Hasel. 5 – Ambach 12 882:1017

Straß 5 – Kunding 4 883:963

Tabelle:

Kunding 4 4:0 1904

Ambach 12 2:0 1017

Grimolzhausen 12 2:0 970

Haselbach 5 0:4 1762

Straß 5 0:4 1740

F-Klasse 2

Oberh. 2 – Dezenacker 2 872:772

Schain. 6 – Straß 6 976:778

Tabelle:

Schainbach 6 4:0 1884

Oberhausen 2 2:2 1677

Straß 6 2:2 1597

Ludwigsmoos 13 0:2 859

Dezenacker 2 0:2 772

lDie besten Einzelergebnisse ab 375 Ringe:

391 Halbmeir Josef, Edelweiß Münster 1

389 Böck Sonja, Tell Hollenbach 3

387 Buchhart Simone, Edelweiß Reicherstein 1; Miehling Elisa, Gemütlichkeit Bayerdilling 1

386 Seemeier Antonia, 1906 Rohrenfels 1; Schmid Ulrike, Edelweiß Reicherstein 1

383 Specht Theresa, Tell Hollenbach 1

382 Winhart Marco, Auerhahn Ried-Hessellohe 1; Kastenhofer Hermann, Edelweiß Münster 1; Mack Johannes, Schützenfreunde Burgheim 1; Bauch Annalena, Schützenfreunde Burgheim 2

381 Stegmeir Christine, Alpenrose Grimolzhausen 1; Specht Roland, Birkenlaub Klingsmoos 1; Braun Julia, Juraschützen Hütting 1; Parente Gudrun, SG 07 Klingsmoos 2; Grießer Kathrin, Tagberg. Gundelsdorf 3

380 Böck Marie, Alpenrose Grimolzhausen 3; Habermeyer Peter, Enzian Sehensand 1; Kessler Beate, Gemütlichkeit Bayerdilling 1; Genath Sebastian, Winterlust Staudheim 2

379 Mayer Sanja, Birkenlaub Klingsmoos 2; Geiger Silvia, Edelweiß Reicherstein 1; Ammler Hubert, Eichenlaub Unterstall 3; Schmidberger Paula, Eintracht Ambach 2; Bürle Christina, Hubertus Riedheim 1; Steidle Franziska, Jennerwein Etting 1; Rossmann Andreas, Jennerwein Etting 2; Kiowski Simone, Schützenfreunde Burgheim 1; Förg Patricia, Tell Hollenbach 1; Grabler Stefanie, Tell Hollenbach 4

378 Specht Christine, Birkenlaub Klingsmoos 1; Wiedemann Collien, Birkenlaub Klingsmoos 3; Schmid Günther, Hubertus Riedheim 1; Seiler Josef, Hubertus Schainbach 1; Daferner Isabel, Juraschützen Hütting 1; Stachel Simone, Tell Hollenbach 1; Karmann Christian, Winterlust Staudheim 2

377 Feigl Lucia, Abends. 04 Ludwigsmoos 1; Nowak Daniel, Abends. 04 Ludwigsmoos 1; Kramer Ralf, Birkenlaub Klingsmoos 1; Friedrich Torsten, Enzian Sehensand 1; Voigt Julia, Hubertus Joshofen 1

376 Neff Simon, Alpenrose Grimolzhausen 2; Diepold Thomas, Donauperle Bergheim 2; Seitz Sebastian, Donauperle Bergheim 3; Brummer Michaela, Edelweiß Reicherstein 2; Albertus Hans, Eichenlaub Unterstall 3; Weidenhüller Carina, Gemütlichkeit Holzkirchen 1; Ziegler Kerstin, Hubertus Untermaxfeld 1; Schabacker Katharina, Juraschützen Hütting 1; Schmid Christoph, Kgl.priv.FSG Pöttmes 1; Kühnlein Corinna, SG 07 Klingsmoos 2; Grabler Theresa, Tell Hollenbach 3; Baierl Eva, Usseltaler Trugenhofen 2

375 Stegmaier Tobias, Alpenrose Grimolzhausen 1; Hackenberg Hubert, Alt-Baring Bergen 1; Weidenhiller Lena, Alt-Baring Bergen 2; Ostermeier Eva, Alt-Baring Bergen 3; Gastl Stefan, Alt-Baring Bergen 4; Förg Julia, Tell Hollenbach 1; Specht Jürgen, Tell Hollenbach 2; Brandner Konrad, Tell Hollenbach 2

lDie besten Einzelergebnisse ab 270 Ringe:

280 Josef Stefanie, Alpenrose Grimolzhausen 8

277 Knikl Britta, Tell Hollenbach 8

276 Lehmeier Chiara, 1922 Obermaxfeld 3

272 Seiler Monika, Hubertus Schainbach 6

271 Artner Hanna, Eintracht Ambach 10; Golling Theresa, Eintracht Ambach 11; Scheuermeyer Isabel, Gemütlichkeit Schönesberg 1; Graser Kilian, Jägerblut Handzell 5; Schmidt Annika, Kgl.priv.FSG Pöttmes 3

270 Grabler Julia, Tell Hollenbach 9

